Des sites ont conclu que la NBA Cup avait déjà perdu son intérêt pour sa deuxième édition, puisque les matchs des phases de groupe enregistraient une baisse d’audience de 10% par rapport à l’an passé, sur ESPN et TNT.

Sauf qu’en regardant les chiffres, on se rend compte que c’est globalement tout le début de saison qui enregistre une baisse d’audience (-28% par rapport à la saison dernière) et que les rencontres de groupe de la NBA Cup, avec 1.33 million de téléspectateurs, contre 1.49 million l’an passé, sont ceux qui limitent le mieux la baisse…

Pour les spécialistes du secteur, la ligue a d’ailleurs plutôt bien réussi à mettre en avant son tournoi de mi-saison, avec une hausse des audiences (+6%) au niveau local. Il s’agit là d’un bon signe car on parle des fans les plus investis, et une hausse dans les différents marchés signifie que la NBA a réussi à susciter un intérêt général.

D’ailleurs, les premiers quarts de finale (Bucks – Magic et Thunder – Mavericks) ont enregistré un rebond de 47% d’audience (1.32 million de téléspectateurs) par rapport à ceux de l’an dernier.

Globalement, dans un début de saison marqué par une forte concurrence en termes d’actualité (les « World Series » entre les Yankees et les Dodgers, l’élection présidentielle américaine, le combat Jake Paul – Mike Tyson…), les matchs à enjeu de la NBA Cup ont donc plutôt été un facteur de résistance, et d’optimisme, pour la NBA.