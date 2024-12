Un LaMelo Ball dunkeur sur la MB.04 « Heem »

La MB.04 est de retour à l’approche de Noël, et comme on en a désormais l’habitude, c’est encore un coloris qui en met plein les yeux. Il est baptisé « Heem », en référence à l’un de ses nombreux tatouages. La tige se distingue par ses motifs multicolores à l’arrière mais surtout par son revêtement phosphorescent en vert flou ressortant sur une base noire. Le rose et le vert fluo l’accompagnent également sur la languette et la semelle.

L’autre particularité de cette MB.04 c’est la présence d’un nouveau logo au niveau du talon. On y voit LaMelo Ball accroché à l’inscription « Not From Here » comme lorsqu’il est resté accroché au cercle après un énorme dunk en janvier 2022 face aux Hawks.

La MB.04 « Heem » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.