De retour à l’entraînement, Kawhi Leonard pourrait rejouer d’ici deux semaines

De nombreux signes pointaient vers un retour imminent, et Kawhi Leonard se rapproche en effet des terrains. « The Klaw » a ainsi fait son retour à l’entraînement collectif des Clippers, comme l’a confirmé Tyronn Lue.

« Il a fait les exercices offensifs, du travail défensif, mais pas de contact » détaille ainsi l’entraîneur des Clippers. « Mais il a globalement fait tout le reste. »

D’après les informations d’ESPN, si tout va bien, l’ailier pourrait rejouer d’ici les deux prochaines semaines !

« C’est un très bon signe, simplement de le voir bouger sur le terrain, bien se déplacer » continue le coach. « Le plus important, c’est la confiance. Simplement d’avoir la confiance de le faire, sans ressentir la douleur, et de continuer. Donc c’était bon de le voir sur le terrain, et ça a épicé notre entraînement, il y avait plus d’énergie. »

55% de matchs joués avec les Clippers

Reste à voir maintenant si le genou droit de Kawhi Leonard tiendra face à l’augmentation de la charge physique, alors que son inflammation a pourri la fin de la dernière campagne du double MVP des Finals, tout en le privant également des Jeux olympiques 2024 avec Team USA. Forcément, du côté des Clippers, on prône la prudence.

« Il va devoir faire encore pas mal de choses avant de pouvoir réellement rejouer » conclut Tyronn Lue. « Nous voulons être sûrs qu’il est à 100%. Nous ne le voulons pas sur le terrain à 70 ou 75%. Donc qu’il prenne son temps, qu’il soit certain que tout aille bien … Nous n’allons pas le laisser sauter les étapes, pour faire les choses bien. »

Et éviter que Kawhi Leonard ne retourne à l’infirmerie trop rapidement, alors qu’il a manqué 204 des 460 matchs des Clippers, suite à ses multiples problèmes physiques, depuis qu’il a rejoint l’équipe, il y a cinq ans.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.