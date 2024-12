Ça va mieux à Miami après un début de saison régulière poussif. Les Floridiens viennent en effet d’enchaîner sept succès sur leurs dix derniers matchs, et Erik Spoelstra a eu le bonheur de voir ses lieutenants comme Tyler Herro, Bam Adebayo ou encore Duncan Robinson se mettre au diapason de leur leader, Jimmy Butler, pour enclencher une nouvelle dynamique.

Pour le technicien du Heat, qui a vu son équipe revenir dans le Top 5 de l’Est (12 victoires – 10 défaites), l’objectif est maintenant de préserver cet équilibre le plus longtemps possible, une mission malmenée par les rumeurs faisant état d’un possible départ de Jimmy Butler vers une franchise capable de gagner un titre à court terme.

Erik Spoelstra a donc saisi l’occasion de son passage devant la presse pour essayer de calmer les choses, en mentionnant également Tyler Herro, qui est lui aussi une cible récurrente de la rubrique rumeurs.

Jimmy Butler zappe la case médias

« Je n’ai rien mentionné, comme je le fais depuis toujours. Je crois que le message le plus important, c’est qu’on est à trois victoires de suite et que le joueur qui a fait l’objet de tellement de rumeurs de départ ces trois dernières années, est devenu le « Joueur de la semaine ». On croyait que ce joueur était susceptible de partir chaque semaine. À l’arrivée, il est toujours là, et il est élu « Joueur de la semaine ». C’est tout », a-t-il lancé.

L’avenir en dira plus sur la véracité des rumeurs concernant « Jimmy Buckets », qui n’a pas été prolongé par le Heat cet été. En attendant, Erik Spoelstra a gardé la même posture : pour lui, ces rumeurs visent uniquement à mettre un grain de sable dans la mécanique floridienne qui tourne plutôt bien depuis un mois.

« C’est le moment de la saison où on a été le plus régulier jusqu’à présent, tout le reste, je m’en fous, et tout le monde devrait en faire autant, car la plupart de ces trucs, ce n’est que du blabla », a-t-il ajouté.

Pour aller dans son sens, les Rockets, qui faisaient partie des équipes citées comme potentiellement intéressées pour récupérer Jimmy Butler, ont confirmé ne pas vouloir bouleverser leur effectif par la voix de leur GM Rafael Stone.

L’ailier du Heat a de son côté préféré ne pas parler à la presse dans la foulée des rumeurs à son sujet.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 17 32 55.7 36.0 78.7 2.4 2.9 5.4 4.8 1.2 1.2 1.4 0.4 19.0 Total 831 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.