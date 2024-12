Cette LeBron 22 voit dans l’obscurité

La lumière au bout du tunnel… LeBron James connaît le processus à suivre pour aller jusqu’au titre de champion NBA, lui qui a remporté le graal à quatre reprises, en 2012, 2013, 2016 et 2020. En attendant la fin de saison (et en espérant les playoffs), ses Lakers sont dans le « tunnel » de la saison régulière et sa LeBron 22 vient de bénéficier d’un nouveau coloris, baptisé « Tunnel Vision ». Sa particularité ? Des éléments phosphorescents pour être vu… dans un tunnel !

Histoire de changer un peu du cuir synthétique, la tige empreinte visiblement un nouveau matériau avec ce qui ressemble à un revêtement en velours ! En noir sur la partie supérieure, et en gris à la base, les deux étant séparées par un contour en rose qui fait notamment ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne et la signature du King au niveau du talon. L’ensemble est complété de finitions en violet, comme au niveau de la languette et des lacets. Enfin, la semelle extérieure est phosphorescente et en gris à l’arrière.

La LeBron 22 « Tunnel vision » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.