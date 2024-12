Ce que Quentin Grimes apprend auprès de Klay Thompson

À temps de jeu égal, sa meilleure saison en carrière est en cours. Avec un peu moins de 9 points de moyenne en sortie de banc, mais trois récentes sorties à 20 points ou plus comme titulaire, Quentin Grimes a tout de la bonne pioche pour les Mavs.

Depuis son arrivée dans le Texas, l’arrière shoote à des niveaux d’adresse jamais atteints depuis ses débuts en NBA en 2021 : 49% aux tirs dont un très bon 42% derrière l’arc (pour seulement 68 aux lancers-francs).

« Les coachs m’ont énormément soutenu. Ils m’ont donné la confiance nécessaire pour prendre n’importe quel tir, pour attaquer les intervalles et pour faire le jeu pour les autres », énumère-t-il auprès de Sportskeeda.

Outre l’influence de ses coachs, en matière de « scoring » et de shoot extérieur, l’ancien joueur des Knicks dispose d’un paquet de modèles au sein de sa formation, avec Luka Doncic, Kyrie Irving et Klay Thompson.

Quentin Grimes note que voir à l’œuvre le dernier cité a été « énorme » pour lui. « Qu’il soit dans une bonne ou une mauvaise passe, il n’a pas d’état d’âme : il continue à tirer comme si le ballon allait rentrer à chaque fois », rapporte Quentin Grimes dont le coéquipier sort tout juste d’une mauvaise séquence de cinq matchs à 8 points de moyenne avec 25.5% aux tirs (13 points à 39% sur l’ensemble de la saison).

De plus en plus à l’aise

« C’est important pour les shooteurs comme moi. Le fait de voir sa constance et sa mentalité, où chaque tir est pris avec confiance, m’a aidé à me concentrer sur l’impact sur le jeu et à avoir confiance en mon travail. Les tirs vont rentrer grâce à l’effort produit », développe le joueur de 24 ans.

Cette confiance lui permet de se poser en « 3&D », capable de sanctionner derrière l’arc et de peser en défense. « Les petites choses dont on parle en défense, sur le ballon, il les fait très bien pour nous », note d’ailleurs Jason Kidd.

Résultat : sa recrue estivale dit se sentir « de plus en plus à l’aise à chaque match ». « Chaque fois que j’entre sur le terrain, j’ai l’impression de savoir exactement ce que je fais offensivement et défensivement », résume Quentin Grimes, selon qui, en attaque, « il s’agit de mettre la pression sur la défense ».

« Qu’il s’agisse d’attaquer le cercle, de provoquer des fautes ou d’offrir un lob à quelqu’un comme (Dereck) Lively, cela oblige la défense à prendre des décisions difficiles. Cette pression nous facilite la tâche et nous offre des opportunités de marquer », termine celui dont l’équipe dispose de la 4e meilleure attaque de la ligue (sur 100 possessions) et la 8e défense.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 DAL 22 21 48.9 42.3 68.4 0.6 3.0 3.6 1.5 1.8 0.7 1.2 0.2 8.7 Total 190 23 43.5 37.5 75.5 0.5 2.1 2.6 1.5 1.9 0.7 0.8 0.3 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.