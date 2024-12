Joueurs de la semaine | Une première pour Tyler Herro

Auteur de deux gros coups de chaud avec 21 points en 3e quart-temps face aux Lakers, puis 19 points en 3e quart-temps face aux Cavliers, Tyler Herro remporte son premier trophée en carrière de Player Of The Week avec 25.3 points, 6.0 rebonds et 5.5 passes de moyenne, pour trois victoires en quatre matches. Ses pourcentages sont dignes d’un Kevin Durant avec 51% aux tirs, 44% à 3-points et 88% aux lancers-francs. C’est le 17e joueur de l’histoire du Heat à remporter cette récompense.

A peine revenu sur les terrains, Luka Doncic reprend ses bonnes habitudes, et la star des Mavericks décroche son 14e trophée de Joueur de la semaine pour la conférence Ouest. Avec 29.3 points de moyenne à 46% de réussite, 11.7 rebonds et 8.3 passes, le Slovène permet à Dallas de remporter ses trois matches de la semaine passée, et de pointer à la 3e place de la conférence Ouest, à égalité avec les Rockets.