Le MVP de la nuit | Encore une grosse poussée de fièvre pour Nikola Jokic

Si les Nuggets éprouvent des difficultés cette saison, Nikola Jokic, lui, carbure comme jamais. Et encore plus ce week-end puisqu’en deux jours, il a marqué 56 points à Washington (son record en carrière) puis 48 le lendemain, dans une victoire à Atlanta. C’est déjà son quatrième match à plus de 40 points cette saison, alors que, lors du dernier exercice, il n’en avait compilé que trois.

C’est surtout une bonne réaction pour rebondir après le revers face aux très faibles Wizards et contre une formation qui restait pourtant sur six victoires d’affilée.

« J’ai été gâté en ayant la meilleure place pour observer ce joueur depuis maintenant dix ans, soir après soir », se réjouit Michael Malone. « Dès qu’il faut qu’il nous porte, il ne fuit jamais, ne se plaint jamais. J’aime sa force mentale, et sa force physique. »

Westbrook-Jokic, un duo qui fonctionne

Nikola Jokic fait effectivement parler sa puissance et sa présence cette saison. Dès qu’il prend le rebond, il accélère, comme rarement. Et quand ce n’est pas lui, c’est Russell Westbrook (11 passes) qui met le pied au plancher.

« Quand Russ est sur le terrain avec Nikola, il le cherche toujours » poursuit Mike Malone. « Il essaie toujours de le trouver, et ça a vraiment du sens. Quand on joue avec le meilleur joueur du monde, on veut essayer de lui donner la balle. »

Habitué à jouer à son rythme, là, le Serbe n’hésite pas à sprinter, à mettre de la cadence, sans doute justement parce que les champions 2023 patinent et qu’il doit en faire plus… si c’est possible tant il est déjà omniprésent.

Face aux Hawks, en plus de ses 48 points à 17/29 au shoot, le All-Star ajoute 14 rebonds, 8 passes et 3 interceptions. Il termine donc ce « back-to-back » avec 104 points, 30 rebonds et 16 passes à son compteur…

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 17 38 55.9 50.0 81.7 3.9 9.5 13.4 10.4 1.9 1.8 3.7 0.8 29.9 Total 692 31 55.7 35.5 82.7 2.7 8.1 10.8 7.0 2.7 1.2 2.9 0.7 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.