« J’attendais de faire ça depuis un moment. Une petite descente en apnée, si on peut appeler ça comme ça… » C’est ce qu’a raconté Jordan Poole après s’être pincé le nez et levé l’autre bras en guise de célébration après un superbe 3-points dans le 3e quart-temps. Une « Pool Party », ou plutôt une « Poole Party » puisque l’ancien arrière des Warriors a signé son meilleur match de la saison face aux Nuggets avec 39 points en 40 minutes.

Auteur d’un 9 sur 20 à 3-points, il établit un nouveau record personnel pour cette première victoire en 17 matches ! « Il a mis quelques tirs brûlants en deuxième mi-temps, et on avait besoin de chacun d’entre eux » s’enthousiasme Brian Keefe, tandis que Jordan Poole a apprécié les chants du public. « C’est plutôt cool d’entendre des ‘MVP, MVP’ alors qu’il y a Jokic sur le terrain » reconnaît l’arrière de Washington, qui a assuré la victoire des siens aux lancers-francs.

Plus impliqué comme leader et créateur

Si le public l’a ovationné, et s’est même levé en fin de match, c’est parce que Jordan Poole est beaucoup plus impliqué dans le leadership et la défense. Même s’il a encore perdu beaucoup de ballons, il y a une volonté de faire jouer les autres.

« C’est peut-être le moment de me donner les clés. Je joue mon jeu, j’essaie de mettre mes coéquipiers en position pour avoir des tirs faciles. J’ai appris que c’est important de les impliquer tôt pour qu’ils aient du rythme » se justifie-t-il. « C’est incroyable de voir des gars comme Bilal et d’autres apprendre sur le tas, être sereins et faire des actions importants. C’est motivant de les voir performants contre une équipe qui joue le titre. »

Même s’il manquait plusieurs cadres côté Denver, Jordan Poole a montré l’exemple en défense, et il assure que ça fait partie de ses objectifs. « C’est un apprentissage constant. Je voulais montrer cette année que je pouvais progresser défensivement pour aider l’équipe, tout en continuant à apprendre et à m’améliorer. »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 18 30 43.6 40.6 84.6 0.2 1.9 2.1 5.0 3.4 1.8 3.3 0.4 20.0 Total 362 27 42.0 34.0 87.6 0.3 2.3 2.6 3.7 2.5 0.8 2.2 0.3 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.