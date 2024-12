Zach Collins sanctionné pour son doigt d’honneur aux arbitres

Tout a très vite dégénéré vendredi soir lors de la rencontre entre San Antonio et Sacramento.

Dans la lumière suite au forfait de Victor Wembanyama, Zach Collins n’a pas supporté de se faire enfoncer par Domantas Sabonis et n’a pas su garder son sang-froid lorsque les arbitres lui ont sifflé sa troisième faute personnelle avec encore 9 minutes à jouer avant la mi-temps !

Le pivot des Spurs a ainsi pété les plombs, se montrant agressif verbalement d’abord suite à cette faute qui s’apprêtait à le renvoyer sur le banc. Avant de sortir, Zach Collins a ainsi eu le temps de glisser un mot doux à l’arbitre Michael Smith. S’en est suivi une double technique lui valant une expulsion et un retour direct aux vestiaires. C’est à ce moment que le joueur de San Antonio a décidé d’adresser un doigt d’honneur à Michael Smith.

En plus d’avoir manqué une bonne opportunité de se montrer (2 points et 2 rebonds en 9 minutes), Zach Collins a donc été sanctionné d’une amende de 35 000 dollars pour cet écart de conduite. À l’arrivée, entre ses deux techniques (à 2 000 dollars chacune) et son expulsion (à 2 000 dollars également), il a perdu 41 000 dollars.

Zach Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 POR 66 16 39.8 31.0 64.3 0.7 2.7 3.3 0.8 2.0 0.3 0.9 0.5 4.4 2018-19 POR 77 18 47.3 33.1 74.6 1.4 2.8 4.2 0.9 2.3 0.3 1.0 0.9 6.6 2019-20 POR 11 26 47.1 36.8 75.0 2.3 4.0 6.3 1.5 3.3 0.5 1.3 0.5 7.0 2021-22 SAN 28 18 49.0 34.1 80.0 1.6 3.8 5.5 2.2 2.4 0.5 1.6 0.8 7.8 2022-23 SAN 63 23 51.8 37.4 76.1 1.8 4.5 6.4 2.9 3.2 0.6 2.0 0.8 11.6 2023-24 SAN 69 22 48.4 32.0 75.3 1.7 3.7 5.4 2.8 3.0 0.5 1.9 0.8 11.2 2024-25 SAN 23 15 47.6 33.3 87.5 1.1 2.2 3.3 1.8 2.3 0.5 0.9 0.5 6.0 Total 337 19 47.9 33.6 75.7 1.4 3.4 4.8 1.8 2.6 0.4 1.4 0.7 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.