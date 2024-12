Livre | « Why So Serious ? », portrait de Nikola Jokic, un MVP pas comme les autres

« Je ne l’ai pas lu en entier, mais j’en ai lu une bonne partie. Il y a de bonnes histoires, oui. Mike a fait du bon travail ». C’est avec son détachement et son flegme naturel que Nikola Jokic a évoqué le nouveau livre qui lui est consacré. « Why so Serious ? », le titre lui colle d’ailleurs plutôt bien, le pivot serbe faisant office de personnage un peu à part dans le cercle fermé des superstars de la NBA.

Parmi ses particularités, il y a notamment le fait qu’il ne soit pas vraiment volontaire pour se mettre en avant. Ancien journaliste pour le « Denver Post », l’auteur Mike Singer a donc dû cravacher (sic) pour obtenir l’accord de l’intérieur, également passionné… de sport équestre. A tel point qu’il a d’abord commencé de son côté avant de proposer au Joker de participer.

« On connaissait déjà la réponse. Je devais donc montrer que j’étais aussi investi que possible, et que j’étais prêt à prendre le temps nécessaire », a confié Mike Singer, qui a depuis été embauché à plein temps dans le staff des Nuggets, au sein du département « Intelligence et Stratégie ».

Qui est vraiment Nikola Jokic ?

Il a d’abord avancé en faisant un gros travail de recherche, en se rendant notamment sur les terres de ses premiers exploits à Sombor en Serbie, pour rencontrer ses amis, ses proches et notamment les coachs qui l’ont façonné dès le plus jeune âge, comme un certain, Isidor Rudic, l’un de ses premiers entraîneurs. Avant de finalement le convaincre de lui donner 30 minutes d’interview exclusive, sans doute la plus longue interview jamais accordée par Nikola Jokic ! A ce moment là, 60% du bouquin était déjà écrit.

» Ça a vraiment été utile, pour savoir où j’étais le plus léger et ainsi pouvoir combler certains trous. Cette interview a été vraiment géniale, parce que pendant 23 minutes, soit l’une des plus longues interviews qu’il ai jamais faites, je n’avais pas encore posé une question sur le joueur ou sur ses titres de MVP ».

Derrière le personnage public, qui est vraiment Nikola Jokic ? C’est ce que ce livre « Why So Serious?: The Untold Story of NBA Champion Nikola Jokic », disponible depuis mardi sur Amazon (en anglais), promet de répondre.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 17 38 55.9 50.0 81.7 3.9 9.5 13.4 10.4 1.9 1.8 3.7 0.8 29.9 Total 692 31 55.7 35.5 82.7 2.7 8.1 10.8 7.0 2.7 1.2 2.9 0.7 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.