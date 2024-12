Du salaire minimum au pactole, le remarquable parcours d’Isaiah Hartenstein

Quel parcours en NBA pour Isaiah Hartenstein ! Le nouveau pivot du Thunder aura mis six ans pour prouver qu’il avait bien sa place dans la plus prestigieuse ligue du monde, enchaînant les ascenseurs émotionnels, entre ses débuts à Houston de 2018 à 2020, avant de passer par des expériences plus ou moins compliquées entre Denver, Cleveland puis les Clippers.

C’est finalement dans l’environnement le plus tendu de la ligue qu’il a réussi à se faire son trou entre 2022 et 2024, aux Knicks, où son profil d' »Energizer » a vite conquis le public du Madison Square Garden. Ces deux saisons lui ont permis de gagner en crédibilité et surtout de signer un super contrat après avoir pas mal galéré sur ce plan là aussi. Après avoir empoché 22.6 millions de dollars en carrière sur six ans, le voilà désormais à près de 30 millions la saison sur les trois prochaines années !

Difficile de quitter la Mecque du basket

Un nouveau statut qu’il doit à la générosité d’OKC, qui a mis le paquet pour l’inciter à quitter les Knicks, qui lui proposaient près de quinze millions de dollars de moins sur un contrat portant sur quatre ans. Interrogé par Andscape sur son choix de tenter une nouvelle aventure au Thunder, Isaiah Hartenstein a reconnu avoir quitté l’ambiance unique du Garden à contre-coeur.

« C’était incroyable de jouer dans la Mecque du basket, de jouer des gros matchs, particulièrement en playoffs. Avec Jalen Brunson, lorsqu’on est arrivés, ça a un peu changé la dynamique autour de l’équipe. C’était super. Jouer dans le Madison Square Garden a toujours été particulier. Et jouer pour les Knicks a été une expérience vraiment spéciale », a-t-il reconnu.

Davantage d’argent et un challenge sportif excitant

Comme bien d’autres avant lui, le pivot de 26 ans a avoué avoir également pensé à sécuriser son avenir et celui de sa famille financièrement, même si le challenge sportif était aussi plus qu’intéressant, puisque le Thunder est actuellement premier de la conférence Ouest. Il y a d’ailleurs très vite trouvé sa place en tournant en double-double en moyenne, à l’image de son dernier match à 12 points, 12 rebonds et 5 passes décisives face à New Orleans.

« C’était dur de partir. Ce n’était pas une décision facile. J’ai vraiment être là-bas et j’ai aimé mes coéquipiers », a-t-il ajouté. « Si ce n’était pas pour aller dans un endroit comme OKC, je ne crois pas que je serais parti. Mais il faut aussi penser au fait que c’est un business au bout du compte. Ce n’était pas comme si j’avais eu un contrat à 100 millions de dollars avant celui-là. Je devais m’assurer de mettre ma famille à l’abri ».

Plus que tout, ce nouveau contrat de 87 millions sur trois ans lui a permis de mesurer le chemin accompli depuis son arrivée en NBA sur la pointe des pieds, jusqu’à cet accomplissement personnel. Son travail et son acharnement ont fini par être récompensés, et c’est ce qui reste comme sa plus belle victoire.

« Au moment où j’ai signé le contrat, c’était spécial. Après m’être battu en NBA, avoir été envoyé en G-League avec les Rockets, être renvoyé à devoir constamment faire mes preuves. ça n’a jamais été facile. Je ne l’ai pas ressenti comme une libération, mais plutôt de l’excitation. J’ai le sentiment de n’avoir jamais pu lever le pied. Mais le travail a finalement payé, même si ça a pris un peu plus de temps que je ne l’aurais pensé », a-t-il poursuivi. « ça a été une expérience incroyable, de passer par les contrats minimum, des contrats uniquement pour le camp d’entraînement des Clippers… De passer par tout ça, ça fait une belle petite aventure. Souvent, on ne réalise pas vraiment ce qu’on endure. Mais maintenant avec le recul, je n’aurais changé ça pour rien au monde, que ce soit sur ou en dehors du terrain ».

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.2 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.8 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.2 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 8 30 56.9 0.0 60.0 3.1 9.6 12.8 4.5 3.5 0.8 2.0 1.2 11.8 Total 330 18 59.5 30.0 68.6 2.2 3.6 5.8 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.