Jayson Tatum impatient d’affronter Marcus Smart, « le Celtic ultime »

Transféré par Boston en juin 2023 pour permettre l’arrivée de Kristaps Porzingis chez les Celtics, Marcus Smart n’a toujours pas pu affronter son ancienne équipe, et ses anciens coéquipiers. La faute aux blessures…

D’ailleurs, le meneur/arrière des Grizzlies est « incertain » pour le match de la nuit prochaine, au TD Garden, à cause d’une entorse de la cheville. Même s’il y a de grandes chances qu’il souhaite tenir sa place.

« Je suis impatient de voir Smart demain » a expliqué Jayson Tatum en amont du match face aux Bucks. « Vous savez tous ce qu’il représente pour cette ville, pour cette franchise. C’est le Celtic ultime, et il sera toujours un Celtic. J’ai joué avec lui pendant six ans et je n’ai jamais imaginé ne plus faire équipe avec lui. S’il joue demain, ce sera un peu bizarre… Je sais que les fans seront ravis de le retrouver dans la salle, ce sera un moment spécial. »

Jayson Tatum n’a jamais perdu face aux Grizzlies

L’an passé, les fans du Massachusetts avaient déjà célébré Marcus Smart, même s’il était alors en civil sur le banc.

Cette année, ils espèrent donc que l’ancien « Défenseur de l’année » sera en tenue pour le fêter dignement. Même si du côté des joueurs de Taylor Jenkins, on veut surtout lui offrir une victoire.

« On veut qu’il obtienne cette victoire et qu’il connaisse ce sentiment, de battre l’équipe qui l’a échangé » explique Scotty Pippen Jr. « Au bout du compte, on veut soutenir Marcus, y aller et simplement décrocher la victoire. »

D’autant que les Celtics sont la bête noire des Grizzlies, contre lesquels ils restent sur six victoires d’affilée, et qu’ils ont carrément battus 16 fois lors de leurs 17 dernières confrontations ! Jayson Tatum n’a d’ailleurs jamais perdu contre la franchise de Memphis de toute sa carrière, avec 13 victoires depuis sa Draft en 2017.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 MEM 13 22 37.9 32.3 82.9 0.9 1.6 2.5 4.5 1.8 1.5 2.1 0.5 9.8 Total 614 30 38.8 32.3 77.8 0.8 2.7 3.5 4.6 2.6 1.6 1.9 0.4 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.