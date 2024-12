Trae Young a eu l’occasion de donner la victoire aux Hawks en fin de quatrième quart-temps face aux Lakers. À 119 partout avec une poignée de secondes à jouer, le meneur d’Atlanta s’est toutefois fait contrer par Max Christie.

Après le match, le meneur a expliqué qu’il y avait eu un problème de communication avec Jalen Johnson, qui a cherché à poser un écran pour le libérer, mais qui n’a fait que ramener un défenseur, et alors que LeBron James montait, Trae Young s’est retrouvé sans possibilité d’attaquer son joueur, prenant finalement un tir statique.

Le bon travail de De’Andre Hunter

À la fin de la prolongation, le leader d’Atlanta avait toutefois appris sa leçon, profitant des hésitations défensives des Lakers pour obtenir un 3-points ouvert après un relais de De’Andre Hunter pour faire la différence.

« On a fait des ajustements en prolongation. On avait un meilleur « spacing » et j’ai pu utiliser Dre (De’Andre Hunter) et même s’il n’a pas vraiment posé l’écran, et qu’il a glissé, ça a généré de la confusion. J’avais l’espace pour pénétrer mais je lui ai envoyé la balle et les deux gars (Anthony Davis et Gabe Vincent) sont montés sur lui et j’ai pu me re-situer derrière la ligne à 3-points. C’est un peu ce qu’on voulait faire (en fin de quatrième quart-temps) en changeant juste le poseur d’écran, mais ce sont des choses qu’il faut vivre et dont il faut apprendre. »

Malgré ses 31 points (9/25 dont 5/13 de loin) et 20 passes décisives, Trae Young commençait d’ailleurs sa conférence de presse par rendre hommage à De’Andre Hunter, qui lui a rendu le ballon sur cette ultime possession.

Six victoires consécutives

« Il faut saluer ce que fait Dre sur les six derniers matchs. Il sort du banc en étant prêt, et encore ce soir. Il a fait un gros travail, du début à la fin, et sur la dernière action… Il était tellement chaud que j’essayais de lui générer un tir mais il a encore fait le bon choix, avec deux joueurs qui venaient sur lui, pour me trouver. »

Une alchimie collective est ainsi en train de se créer autour du meneur de jeu, à la base de tout le jeu des Hawks, par sa capacité à sanctionner de loin, à pénétrer ou à trouver ses coéquipiers par-dessus le premier rideau.

De quoi signer une sixième victoire consécutive, la meilleure série de NBA à égalité avec les Mavericks, pour pointer à la 5e place de la conférence Est, avec 13 victoires pour 11 défaites.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 22 36 38.4 30.6 89.1 0.6 3.2 3.9 12.0 2.2 1.2 4.7 0.1 20.7 Total 429 34 43.4 35.2 87.4 0.6 2.9 3.6 9.6 1.7 1.0 4.2 0.2 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.