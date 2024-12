Sans Victor Wembanyama, touché au dos, les Spurs avaient décidé de jouer « small ball » face aux Bulls, avec Jeremy Sochan et Harrison Barnes chargés de tenir le fort à l’intérieur. Une stratégie qui a vite affiché ses grosses limites, alors que Nikola Vucevic délaissait la ligne à 3-points pour des petits tirs en crochet dans la raquette…

« Je ne crois pas que les gens comprennent à quel point ce gars travaille dur » expliquait Zach LaVine après la partie. « On a tous fait des sacrifices quand on est arrivés, moi, DeMar et Vooch (en 2021). On a tous dû sacrifier un peu de notre jeu pour essayer d’améliorer l’équipe, mais c’est Vooch qui a fait le plus gros sacrifice durant ces années. Mais il travaille toujours d’arrache-pied, malgré les hauts et les bas. »

Avec le départ de DeMar DeRozan vers les Kings l’été dernier, le Monténégrin a ainsi retrouvé davantage d’opportunités en attaque, de quoi afficher sa meilleure moyenne de points (21.7) depuis son arrivée dans l’Illinois. Surtout, il le fait avec une très belle efficacité, à 59.2% de réussite générale dont 46.8% derrière la ligne à 3-points.

Mais cette nuit, face à des Spurs trop petits (Harrison Barnes, Jeremy Sochan…) ou trop limités (Zach Collins, Charles Bassey…), c’est bien dans la raquette qu’il a insisté pour finir avec 39 points à 16/22 dont 2/6 de loin, 8 rebonds et 5 passes décisives, dans la victoire (139-124) de son équipe sur le parquet de San Antonio.

C’est la cinquième meilleure marque de sa carrière, et sa deuxième meilleure avec les Bulls.

« Vooch est un All-Star, un joueur international incroyable » continue Zach LaVine. « Ce n’est pas un joueur lambda en NBA. C’est un mec du top niveau. Et le voir continuer à améliorer son jeu, à l’ajuster pour le bien de l’équipe, et maintenant en montrant tellement d’efficacité… J’apprécie son travail et son dévouement pour le jeu. »

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.8 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 22 32 58.2 47.6 84.3 2.0 8.0 10.0 3.2 2.4 0.7 1.8 0.9 20.9 Total 921 31 49.7 34.7 77.0 2.5 8.0 10.5 2.9 2.4 0.8 1.7 0.9 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.