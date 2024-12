Stats & Highlights | Mavs, Knicks et Thunder en démonstration

L’équipe la plus en forme du moment est basée dans le Texas. Les Mavs (15v-8d) poursuivent leur remontée à l’Ouest avec une 6e victoire de rang, obtenue cette nuit sur le parquet des cancres de la ligue, les Wizards (2v-18d).

En convertissant 11 de leurs 16 premières tentatives à 3-points, les Mavs ont laissé peu de chances aux hommes de la capitale, dépassés par la force de frappe offensive texane. Kyrie Irving a terminé meilleur marqueur (25 points) aux côtés d’un Luka Doncic auteur de son 78e triple-double en carrière (21 points, 10 rebonds et 10 passes).

Six autres joueurs, dont quatre du banc, ont terminé avec au moins 10 points. Alex Sarr (11 points et 8 rebonds) a également atteint cette marque en face, tandis que Bilal Coulibaly a encore sombré niveau adresse (0/10 aux tirs). Il s’agissait de la 16e défaite de rang pour les Wizards, un record de franchise égalé.

Shai Gilgeous-Alexander à l’aise au Canada

Les Mavs se stabilisent ainsi à la 3e place de la conférence Ouest, non loin du leader le Thunder (17v-5d), qui n’a pas eu davantage de difficulté à s’imposer sur le parquet des Raptors (7v-16d). Une victoire de 37 points derrière les 30 points du local de l’étape, Shai Gilgeous-Alexander, pourtant très maladroit de loin (1/10). Mais les Canadiens d’en face n’ont converti que 35% de leurs tentatives.

Autre équipe en forme, à l’Est cette fois, les Knicks (14v-8d) ont disposé des Hornets (6v-16d) de 24 points pour une 4e victoire de suite. Il a fallu attendre le troisième quart-temps, où OG Anunoby a inscrit 15 de ses 25 points, pour que l’écart se fasse. Karl-Anthony Towns a signé un solide double-double (27 points et 16 rebonds) aux côtés d’un Mikal Bridges mobilisé… 47 minutes.

Match beaucoup plus disputé en revanche entre les Grizzlies (15v-8d) et les Kings (10v-13d). Malgré l’expulsion de Ja Morant, qui a râlé auprès des arbitres, Memphis s’est appuyé sur sept joueurs à 10 points ou plus pour s’imposer face à des Californiens trop maladroits derrière l’arc et qui n’arrivent décidément pas à décoller.

Washington – Dallas : 101-137

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 126 DEN 114 WAS 101 DAL 137 NYK 125 CHA 101 TOR 92 OKC 129 MEM 115 SAC 110 NOR 126 PHO 124 SAS 124 CHI 139 GSW 99 HOU 93

New York – Charlotte : 125-101

Toronto – Oklahoma City : 92-129

Memphis – Sacramento : 115-110

