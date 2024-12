Quand la MB.04 renaît de ses cendres

Chose promise, chose due. Comme annoncée, la MB.04 vient clôturer la semaine avec la sortie de ce nouveau coloris « Phoenix ». Pas question ici d’évoquer quelconque appartenance avec les Suns pour le meneur de Charlotte, le Phénix faisant tout simplement partie des motifs qui habillent ses chaussures signature depuis le début de la collection « MB » avec Puma.

Pour le reste, cette MB. 04 ne déroge pas à sa ligne de conduite en matière de coloris avec une tige multicolore. Celle-ci s’articule entre orange, rouge et jaune. Le Phénix apparaît en bleu à l’avant du pied et en bleu et violet sur la languette, assortie d’une inscription « VIP ». Le talon est ici complété par un « Rare » enflammé bleu.

La MB.04 «Phoenix» est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers, au prix de 125 euros.