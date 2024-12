Un nouveau coloris pour la Air Jordan 39

Sortie au cœur de l’été, la Air Jordan 39 continue de compléter sa collection avec l’arrivée de ce quatrième coloris « Croix », qui reste un peu dans le même thème des précédents, plutôt sobres.

C’est tout simplement un mélange des coloris « Sol » et « Paris », avec une tige en noir et blanc, et une forme de croix qui se dessine sur l’avant du pied, avec un peu d’imagination. Le « Jumpman » ressort en noir sur la languette. L’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche translucide.

La Air Jordan 39 « Croix » est disponible sur Basket4Ballers depuis minuit au prix de 200 euros.