La Harden Vol. 9 se dévoile pour l’année du serpent

La Harden Vol. 8 a connu son petit succès, par ses qualités techniques, son maintien et son design futuriste, assez unique sur le marché. Surtout, le modèle a fait ressortir la personnalité de James Harden avec un modèle à part sur le marché. Une spécificité qu’adidas va s’atteler à conserver sur la Harden Vol. 9, attendue début 2025.

Les images officielles de ce premier coloris « Year Of The Snake », penchent également vers cette tendance alors que le Serpent sera mis à l’honneur en Chine, où le calendrier 2025 débutera le 28 janvier prochain.

Un peu sur le même principe que l’année précédente, on distingue cette fois une fois une « cage » latérale en TPU recouvrant la tige assortie de trois fines bandes. Dans un style à la « Yeezy », il préserve aussi le col chaussant qui a fait la spécificité de la Harden Vol.8. On retrouvera également un amorti « Boost » et de la mousse « Lighstrike », marques de fabrique de la ligne signature de l’arrière des Clippers, pour composer la semelle intermédiaire.

Pour ce premier coloris, la tige en violet est habillée d’un motif « peau de serpent » très réussi. L’ensemble est complété par des touches de noir et de rouge. La Harden Vol. 9 ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle. Son prix devrait avoisiner les 160 dollars.

(Via NiceKicks)