Ce n’est bien sûr pas une surprise, puisqu’on ne l’avait plus aperçu en NBA depuis 2022 et une 16e (et ultime) saison partagée entre Brooklyn puis Philadelphie, mais Paul Millsap officialise sa retraite à l’âge de 39 ans, confirme ESPN.

Outre les Nets et les Sixers en fin de parcours, l’ailier-fort était surtout passé par le Jazz, les Hawks puis les Nuggets, apparaissant au mieux en finale de conférence (Utah 2007, Atlanta 2015 et Denver 2020).

Jamais sacré champion, il aura néanmoins accumulé quatre sélections au All-Star Game (2014, 2015, 2016, 2017), une sélection dans la All-Rookie 2nd Team (2007) et une sélection dans la All-Defensive 2nd Team (2016) tout au long de sa carrière de joueur.

La revanche d’un éternel sous-côté

Une belle aventure en NBA pour Paul Millsap qui, rappelons-le, n’avait été drafté qu’en 47e position en 2006, à sa sortie de la fac’ de Louisiana Tech. À l’époque, sa taille et son manque de mobilité étaient jugés problématiques par les dirigeants de la Grande Ligue…

Fidèle partenaire de Al Jefferson, Al Horford puis Nikola Jokic dans les raquettes du Jazz, des Hawks puis des Nuggets, il aura compilé des statistiques de 13.4 points, 7.1 rebonds, 2.2 passes, 1.2 interception et 1.0 contre (à 49% au tir, 34% à 3-points et 74% aux lancers-francs), sur quelque 1 000 matchs.

Joueur de devoir par excellence, souvent sous-côté, Paul Millsap aura donc réussi à faire mentir ceux qui doutaient de sa capacité à s’imposer en NBA, puisqu’il aura tout simplement fait partie des meilleurs postes 4 de sa génération. En plus de s’établir comme l’un des plus complets de l’histoire, avec plus de 14 000 points, 7 600 rebonds, 2 300 passes, 1 300 interceptions, 1 000 contres et 500 paniers à 3-points…

Paul Millsap Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 UTH 82 18 52.5 33.3 67.3 2.2 2.9 5.2 0.8 2.9 0.8 1.2 0.9 6.8 2007-08 UTH 82 21 50.4 0.0 67.7 2.0 3.6 5.6 1.0 3.3 0.9 1.1 0.9 8.1 2008-09 UTH 76 30 53.4 0.0 69.9 3.3 5.3 8.6 1.8 3.8 1.0 1.7 1.0 13.5 2009-10 UTH 82 28 53.8 11.1 69.3 2.3 4.6 6.8 1.6 3.5 0.8 1.4 1.2 11.6 2010-11 UTH 76 34 53.1 39.1 75.7 2.2 5.5 7.6 2.5 3.6 1.4 1.9 0.9 17.3 2011-12 UTH 64 33 49.5 22.6 79.2 2.8 6.0 8.8 2.3 3.5 1.8 1.8 0.8 16.6 2012-13 UTH 78 30 49.0 33.3 74.2 2.3 4.8 7.1 2.6 3.0 1.3 1.8 1.0 14.6 2013-14 ATL 74 34 46.1 35.8 73.1 2.1 6.4 8.5 3.1 2.8 1.7 2.5 1.1 18.0 2014-15 ATL 73 33 47.6 35.6 75.7 1.9 5.9 7.8 3.1 2.8 1.8 2.3 1.0 16.7 2015-16 ATL 81 33 47.0 31.9 75.7 2.4 6.6 9.0 3.3 2.9 1.8 2.4 1.7 17.1 2016-17 ATL 69 34 44.2 31.1 76.8 1.6 6.1 7.7 3.7 2.7 1.3 2.3 0.9 18.1 2017-18 DEN 38 30 46.4 34.5 69.6 1.7 4.7 6.5 2.8 2.6 1.0 1.9 1.2 14.6 2018-19 DEN 70 27 48.4 36.5 72.7 2.2 5.0 7.2 2.0 2.6 1.2 1.4 0.8 12.6 2019-20 DEN 51 24 48.2 43.5 81.6 1.9 3.8 5.8 1.6 2.9 0.9 1.4 0.6 11.6 2020-21 DEN 56 21 47.6 34.3 72.4 1.4 3.3 4.7 1.8 2.0 0.9 0.9 0.6 9.0 2021-22 * All Teams 33 11 39.1 22.9 70.8 1.2 2.2 3.5 0.9 2.0 0.3 0.6 0.4 3.5 2021-22 * BRK 24 11 37.6 22.2 70.6 1.2 2.5 3.7 1.0 2.0 0.2 0.5 0.5 3.4 2021-22 * PHL 9 12 43.3 25.0 71.4 1.3 1.4 2.8 0.6 2.1 0.6 0.9 0.2 3.7 Total 1085 28 48.9 34.1 73.6 2.2 4.9 7.1 2.2 3.0 1.2 1.7 1.0 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.