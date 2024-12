Le temps où les Lakers étaient installés parmi le peloton de tête à l’Ouest, après un mois de compétition, semble bien loin. L’ambiance était plus que morose dans les rangs californiens après un nouveau revers, ou plutôt une claque, reçue lundi chez les Wolves (109-80). Les Lakers n’ont pas existé des deux côtés du terrain et ont concédé leur troisième revers de plus de 25 points en une dizaine de jours, après ceux contre les Nuggets et les Suns. Autant que les résultats, le contenu des matchs a de quoi crisper les Lakers.

Comme le note ESPN, il fallait remonter à janvier 2017 pour voir les Angelinos marquer aussi peu de points dans un match et une gifle reçue par les Mavericks (122-73) lors de la première saison après la retraite de Kobe Bryant.

« Je ne nous ai pas vus jouer comme on l’a fait en début de saison » a déploré JJ Redick. « Je dois passer ma journée demain avec mon staff pour essayer de comprendre comment revenir à cela. C’est amusant parce qu’en première période contre Phoenix, nous y sommes parvenus. En première période contre Denver, nous y sommes parvenus. Contre Orlando, une des meilleures défenses de la ligue, on a fini avec un « Offensive Rating » de 120. C’est juste là. J’avais dit aux gars et à vous, les médias, que la deuxième période contre les Nuggets était une aberration. On dirait de plus en plus que ce n’en était pas une. »

Après la défense absente, l’attaque aux abois

Très agacé, le technicien des Lakers a pointé du doigt le manque de circulation de son équipe, tant du ballon que des joueurs eux-mêmes. Contre une défense sérieuse comme celle des Wolves lors de ce match, cela donne 20 ballons perdus et un affreux 6/31 à 3-points. Pour une équipe qui ne cesse de se qualifier d’équipe de « processus », cette mauvaise série voit Los Angeles s’enfoncer dans ses défauts plutôt que les corriger au fil des rencontres.

« Nous ne sommes simplement pas bons offensivement en ce moment » ne s’est pas caché LeBron James. « On a passé tellement de temps à essayer de corriger notre défense dernièrement que cela a laissé des traces sur notre attaque, qui est passée au second plan. C’est un tout, pas seulement un aspect de notre attaque. » « Il y a beaucoup d’aléatoire dans notre attaque » a insisté Anthony Davis, plus critique encore. « Sur les six ou sept derniers matchs, on est la pire attaque de la ligue. On est vraiment mauvais en attaque, et cela fait mal. »

Au quart de la saison régulière, l’heure n’est pas à la panique. Mais la remise en question est à l’ordre du jour pour des Lakers jugés « inconstants » par leur coach.

« Je suis d’accord avec JJ » a abondé Anthony Davis. « Parfois on a l’air d’une équipe qui peut lutter avec n’importe qui, et parfois nous ressemblons à une équipe épouvantable qui ne fera rien cette saison. Nous avons été phénoménaux lors de certains matchs, et sur d’autres comme ce soir, nous avons été répugnants. On doit juste comprendre quelle équipe nous souhaitons être pour le reste de la saison. »

Jouer les 82 matchs, un voeu pieu pour LeBron ?

Certainement pas celle où, comme ce lundi dans le Minnesota, rien n’a marché en particulier pour le duo star Davis – James, à 22 points et 8/30 au tir pour huit balles perdues.

LeBron James, en particulier, traverse une sérieuse crise d’adresse, avec 19 tirs à 3-pts manqués consécutifs, sa pire série depuis près de 21 ans et sa saison rookie (24 ratés entre le 26 décembre 2003 et le 13 janvier 2004) rapporte ESPN ! « C’est une question de rythme, je me sens à côté lors des trois-quatre derniers matchs » a-t-il expliqué.

Alors qu’il vient de disputer son 1 800e match en carrière lundi, le meilleur marqueur de l’histoire pourrait finalement revenir sur son objectif de prendre part à chacune des 82 rencontres de la saison.

« Je ne suis pas sûr que ce soit dans son meilleur intérêt et dans le nôtre de faire ça, mais s’il se sent bien, alors il devrait jouer » a estimé JJ Redick. « Mais nous voulons évidemment gérer cela du mieux qu’on le peut. » LeBron James avance lui comme solution à sa mauvaise passe « le travail, simplement le travail, c’est tout« . Et il y en a avant d’affronter une autre équipe en difficulté, le Heat, mercredi.