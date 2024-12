La deuxième chaussure signature de Ja Morant s’est faite attendre pendant près d’un an et demi. Dévoilée pour la première fois cet été alors que le meneur des Grizzlies était en pleine opération « rédemption », la Nike Ja 2 investit le marché de façon un peu plus agressive ces dernières semaines. Après le coloris « Nightmare » pour Halloween puis la « Purple Sky », c’est une toute nouvelle Ja 2 qui vient d’investir le marché.

Baptisée « Foundation », celle-ci dénote des précédentes versions plutôt colorées. La tige est ici principalement noire, avec une empeigne extérieure en TPU sur laquelle le « Swoosh » ressort en blanc avec des contours vert clair.

Le reste de la tige est en mesh, avec une superposition en gris au niveau du talon, sur lequel on retrouve également le « 12.AM » figurant en gris et vert clair. Le logo du joueur ressort aussi en gris (sur la chaussure gauche) et vert clair (sur la droite) sur la languette. L’ensemble repose sur une semelle en gris et noir.

C’est le quatrième coloris de la Ja 2 disponible en France, et comme pour les autres, il ne faudra pas perdre de temps avant de les commander, la demande étant très forte sur ce produit. Retrouvez la Nike Ja 2 « Foundation » sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.