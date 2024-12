Joueurs de la semaine | Alperen Sengun et Jalen Brunson ouvrent leur compteur

Qui dit nouvelle semaine de compétition dit nouvelle salve de Joueurs de la semaine en NBA. Cette fois-ci, ce sont Alperen Sengun (Rockets) et Jalen Brunson (Knicks) qui ont mérité de décrocher les deux trophées selon la NBA. Leurs premiers de la saison et respectivement leurs deuxième et cinquième en carrière.

Pour Alperen Sengun, ce sont ses trois victoires en trois matchs, cumulées à ses 21.3 points, 12.7 rebonds, 9.0 passes, 1.7 contre et 1.7 interception de moyenne (à 43% au shoot et 83% aux lancers-francs), qui lui permettent de rafler la mise avec Houston à l’Ouest.

Plus à l’Est, Jalen Brunson a de son côté tourné à 26.8 points, 9.8 passes et 3.5 rebonds de moyenne sur quatre matchs avec New York (trois victoires). Le tout à 55% au tir, 52% à 3-points et 87% aux lancers-francs.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 21 31 47.2 25.8 76.4 3.5 7.3 10.9 5.3 2.7 1.1 2.1 1.2 18.8 Total 231 28 52.1 28.2 71.2 2.8 5.4 8.2 3.9 3.2 1.0 2.4 0.9 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 20 35 48.6 41.1 84.5 0.5 2.5 3.0 7.8 2.5 0.7 2.3 0.1 25.4 Total 442 29 48.9 39.2 82.6 0.5 2.7 3.2 4.8 1.8 0.7 1.7 0.1 17.3

