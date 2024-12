Lonzo Ball avance doucement mais sûrement

S’il est de retour sur les parquets, Lonzo Ball n’est pas encore entré dans sa saison, la faute à une blessure au poignet qui a bloqué le joueur pendant un mois à l’infirmerie. Il avait joué trois matches avant puis deux ensuite. Cinq petits matches donc, c’est très léger, même si sa dernière sortie n’est pas anodine.

En effet, face aux Celtics, il a joué 22 minutes. Son record de saison et la première fois qu’il peut atteindre cette barre des 20 minutes, alors qu’il est censé être limité à 16 par match.

« J’ai mis une sorte de veto à ma limite de temps de jeu », s’amuse-t-il. « Il restait trois minutes à jouer, on était dans le match, je voulais faire mon possible pour gagner. Je me sentais bien, donc j’ai dit au coach de me laisser y aller. Il était hésitant, il va sans doute en entendre parler, mais je suis heureux d’être resté sur le parquet. »

Les Bulls veulent être très patients et prudents avec l’ancien des Lakers. Mais face aux champions en titre, Billy Donovan a fait confiance à son joueur, alors qu’il n’a pas encore beaucoup de minutes et de compétition dans les jambes.

Comment le meneur de jeu s’est-il senti après avoir joué 22 minutes ? Ce qui reste un total conséquent pour un athlète qui a manqué plus de 1 000 jours de compétition… « Très bien, aucun problème », répond-il.

« Pas préoccupé » par sa longue absence

Lonzo Ball a alors fait son plus mauvais match mais l’important est dans son temps de jeu. Surtout, le coach de Chicago remarque que même s’il ne joue pas beaucoup, son meneur de jeu a un impact positif sur le groupe. Avant cette défaite face aux Celtics, il avait toujours terminé avec un +/- positif (+7.5 de moyenne dans les matches précédents).

« Je sais que c’est vraiment un petit échantillon, mais son +/- est dingue pour le temps de jeu qu’il a », résume Billy Donovan face au +2.8 points de Lonzo Ball en 17 minutes. « Il est tellement intelligent et sait jouer, donc même en 16 ou 20 minutes, il peut être productif. Le plus important pour moi, c’est de savoir comment il va tenir physiquement avec son genou. »

Il joue encore peu et pas assez de matches pour vraiment faire des statistiques, mais le joueur avance doucement mais sûrement. C’est déjà ça, après tant d’opérations et de mois d’absence.

« Le basket, c’est assez simple pour moi. On a de bons joueurs dans l’équipe. J’essaie de faire de bonnes minutes, d’être bien placé, de défendre et de laisser les choses se faire », confie-t-il. « Il sait jouer, il connaît ses forces », insiste Coby White. « Il est là et joue. Avec sa mentalité, il n’est pas préoccupé par le temps qu’il a manqué. Il se contente de venir sur le parquet et de jouer. »

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 5 17 38.1 33.3 0.0 0.2 2.2 2.4 3.8 1.0 1.2 1.0 0.6 4.4 Total 257 32 40.0 36.4 57.8 1.0 4.7 5.7 6.2 2.1 1.5 2.5 0.6 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.