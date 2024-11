Jae Crowder titulaire avec les Kings 24 heures après son arrivée !

On sait que tout va très vite en NBA, mais ici, Jae Crowder a fait très fort. Tout juste recruté par les Kings, le vétéran de 34 ans, qui n’avait pas encore joué cette saison, a été titularisé dès sa première apparition face aux Wolves.

Arrivé tard dans la soirée de mardi dans le Minnesota, il n’a pas été en mesure de participer à la session de tirs collective, en raison de la procédure d’inscription au sein de sa nouvelle équipe avant de signer officiellement le contrat.

Et puis, il a appris… qu’il était titulaire. « Je suis arrivé avec probablement 20 minutes de retard ce matin. Coach Mike (Brown) m’a présenté, puis il a affiché les duels et j’ai vu mon nom. Je me suis dit : ‘Bon sang, je suis envoyé dans le grand bain’ », rapporte l’ailier, placé dans le cinq alors que DeMar DeRozan soignait son dos.

Pas le temps de réfléchir donc pour lui qui terminera la rencontre avec 8 points (3/5 aux tirs dont 2/4 de loin), 4 rebonds et +16 sur le parquet en 27 minutes de jeu. Chargé de défendre sur Julius Randle (21 points à 9/14 aux tirs) et Naz Reid, le nouvel arrivant a reçu le titre honorifique de meilleur défenseur des Kings sur la partie.

Déjà du « trashtalk »

« Il sait ce qu’il faut pour gagner. Non seulement cela, mais c’est un grand garçon, il peut défendre des ailiers forts, des pivots. Il ne reculera pas. Il va se battre encore plus fort. Vous l’avez vu ce soir. Vous n’allez pas arrêter Julius Randle, mais vous devez vous battre contre lui », décrypte Mike Brown.

Y compris si ce combat passe par une bonne dose de « trashtalking » avec Julius Randle et Anthony Edwards. Cette dureté ne fera pas de mal pour secouer des Kings dont les leaders sont peu habitués à ce genre d’échanges.

« C’est un vrai professionnel. Il n’y a pas d’autre choix que d’essayer d’apprendre au fur et à mesure que l’on arrive, sans connaître personne, sans connaître les systèmes… Il est dans la ligue depuis des années, il a cette dureté et il peut encore shooter. Il a été important pour nous ce soir », salue De’Aaron Fox.

Les Kings sont tout de même la 9e équipe NBA en plus de 13 saisons de ce vétéran, habitué des longues campagnes de playoffs, dont deux finales de suite avec le Heat (2020), puis les Suns (2021).

« L’expérience, c’est la connaissance. C’est l’occasion d’en faire profiter ses coéquipiers. Les gars avec qui je suis arrivé en NBA, Dirk Nowitzki, Vince Carter, Elton Brand, m’ont appris à être professionnel et à gagner des matches, à ne pas me focaliser sur moi-même et à me concentrer sur l’équipe », termine Jae Crowder.

Jae Crowder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DAL 78 17 38.4 32.8 64.4 0.4 1.9 2.4 1.2 1.6 0.8 0.6 0.2 5.0 2013-14 DAL 78 16 43.9 33.1 75.4 0.6 1.9 2.5 0.8 1.3 0.8 0.5 0.3 4.6 2014-15 * All Teams 82 20 42.0 29.3 77.3 0.9 2.7 3.6 1.1 1.7 0.9 0.6 0.3 7.7 2014-15 * BOS 57 24 41.8 28.2 76.2 1.1 3.6 4.6 1.4 1.9 1.0 0.7 0.4 9.5 2014-15 * DAL 25 11 43.4 34.2 90.9 0.5 0.7 1.2 0.5 1.0 0.6 0.4 0.2 3.6 2015-16 BOS 73 32 44.3 33.6 82.0 1.0 4.2 5.1 1.8 2.7 1.7 1.1 0.5 14.2 2016-17 BOS 72 33 46.3 39.8 81.1 0.7 5.1 5.8 2.2 2.2 1.0 1.1 0.3 13.9 2017-18 * All Teams 80 26 40.4 32.3 81.8 0.7 2.7 3.4 1.2 2.3 0.8 0.9 0.3 9.7 2017-18 * CLE 53 25 41.8 32.8 84.8 0.8 2.5 3.3 1.1 2.3 0.8 0.8 0.2 8.6 2017-18 * UTH 27 28 38.6 31.6 76.8 0.7 3.1 3.8 1.5 2.3 0.9 1.2 0.3 11.8 2018-19 UTH 80 27 39.9 33.1 72.1 0.8 4.0 4.8 1.7 2.1 0.8 1.1 0.4 11.9 2019-20 * All Teams 65 29 40.1 34.3 77.6 0.8 5.1 5.9 2.5 2.2 1.1 1.1 0.4 10.5 2019-20 * MEM 45 29 36.8 29.3 78.9 0.9 5.3 6.2 2.8 1.9 1.0 1.2 0.3 9.9 2019-20 * MIA 20 28 48.2 44.5 73.3 0.6 4.8 5.3 1.8 2.9 1.2 0.8 0.5 11.8 2020-21 PHX 60 28 40.4 38.9 76.0 0.5 4.2 4.7 2.1 2.1 0.8 0.9 0.5 10.1 2021-22 PHX 67 28 39.9 34.8 78.9 0.4 4.8 5.3 1.9 2.6 1.4 0.8 0.4 9.4 2022-23 MIL 18 19 47.9 43.6 83.3 0.9 2.9 3.8 1.5 1.5 0.7 0.4 0.3 6.9 2023-24 MIL 50 23 42.2 34.9 72.2 0.6 2.6 3.2 1.3 1.5 0.8 0.5 0.2 6.2 2024-25 SAC 1 27 60.0 50.0 0.0 2.0 2.0 4.0 0.0 4.0 1.0 2.0 0.0 8.0 Total 804 25 41.9 34.8 77.7 0.7 3.5 4.2 1.6 2.0 1.0 0.8 0.3 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.