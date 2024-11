« Le cul entre deux chaises », Patrick Beverley songe déjà à quitter Israël

On se demandait pourquoi Patrick Beverley se trouvait en tribunes la semaine dernière à Milwaukee et peut-être que cela un lien avec son potentiel futur changement d’équipe.

Ainsi, dans son podcast, le meneur vétéran a reconnu qu’il était actuellement en pleine réflexion quant à son avenir en Israël.

« Depuis que je suis arrivé ici, je suis traité de manière phénoménale, j’ai beaucoup de liberté, je joue au basket et j’ai été accepté par la communauté juive, par mon équipe aussi » détaille-t-il dans un premier temps. « Je me considère presque comme un porte-parole du sport israélien, sauf que beaucoup de personnes ne comprennent pas que ma fiancée est originaire d’Iran. Donc le fait d’être ici me cause beaucoup de stress, de la part de nos deux familles. Je ne vais pas dire qu’elle m’a posé un ultimatum, mais je dois prendre une décision. Et quand je parle de pression, je parle de pression de mes enfants, de ma mère et de sa famille. C’est très, très compliqué. »

Un délai de réflexion

Alors qu’il avait signé avec l’Hapoël en juillet dernier, Patrick Beverley pourrait donc rapidement quitter le pays.

« C’est du 50-50 » estime le joueur de 36 ans. « Ce n’est pas une question d’argent, car je suis déjà riche au possible et [ma fiancée] est encore plus riche que moi. Donc ça n’a rien à voir avec l’argent mais il s’agit de savoir qui je veux rendre heureux. Je suis le cul entre deux chaises et c’est comme si je devais choisir entre l’amour de ma vie [sa fiancée] et mon premier amour [le basket]. Je me sens épuisé, ça met beaucoup de pression sur ma relation, de la pression supplémentaire, surtout de son côté… »

Également tiraillé par le fait de vouloir satisfaire son esprit de compétiteur, alors qu’il découvre à peine le plaisir de jouer pour le « phénoménal » Dimitris Itoudis, « le Gregg Popovich européen » selon ses dires, Patrick Beverley semble en tout cas admettre à demi-mots qu’il privilégiera sa famille plutôt que le sportif.

« Elle m’a donné un délai de réflexion » dévoile, en parlant de sa fiancée, celui qui a évolué chez les Sixers puis chez les Bucks la saison dernière. « Nous sommes des gens très portés sur la famille et je pense que ma décision doit se baser sur ce qui est le mieux pour ma famille à cet instant. On verra bien, mais je pense à ça tous les jours. Même si j’ai donné ma parole au club, à l’équipe… Finalement, c’est juste une situation très compliquée pour moi… »

Patrick Beverley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 HOU 41 17 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 2.7 2.9 2.0 0.9 1.1 0.5 5.6 2013-14 HOU 56 31 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 3.5 2.7 3.1 1.4 1.2 0.4 10.2 2014-15 HOU 56 31 38.3 35.6 75.0 1.2 3.0 4.2 3.4 3.3 1.1 1.5 0.4 10.1 2015-16 HOU 71 29 43.4 40.0 68.2 1.0 2.5 3.5 3.4 3.3 1.3 1.3 0.4 9.9 2016-17 HOU 67 31 42.0 38.2 76.8 1.4 4.5 5.9 4.2 3.3 1.5 1.5 0.4 9.5 2017-18 LAC 11 30 40.3 40.0 82.4 1.5 2.6 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 12.2 2018-19 LAC 78 27 40.7 39.7 78.0 1.0 4.0 5.0 3.9 3.4 0.9 1.1 0.6 7.6 2019-20 LAC 51 26 43.1 38.8 66.0 1.1 4.1 5.2 3.6 3.1 1.1 1.3 0.5 7.9 2020-21 LAC 37 23 42.3 39.7 80.0 0.8 2.4 3.2 2.1 2.9 0.8 0.9 0.8 7.5 2021-22 MIN 58 25 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 4.1 4.6 3.0 1.2 1.3 0.9 9.2 2022-23 * All Teams 67 27 40.0 33.5 72.3 0.7 3.0 3.7 2.9 2.8 0.9 0.9 0.6 6.2 2022-23 * LAL 45 27 40.2 34.8 78.0 0.5 2.6 3.1 2.6 2.8 0.9 0.9 0.6 6.4 2022-23 * CHI 22 28 39.5 30.9 53.3 0.9 4.0 4.9 3.5 2.9 1.1 0.8 0.7 5.8 2023-24 * All Teams 73 20 41.7 33.7 82.2 0.7 2.6 3.3 2.9 1.8 0.6 0.9 0.4 6.2 2023-24 * PHL 47 20 43.2 32.1 81.0 0.6 2.5 3.1 3.1 1.8 0.5 1.0 0.4 6.3 2023-24 * MIL 26 21 39.1 36.1 85.2 0.7 2.9 3.6 2.6 1.7 0.7 0.6 0.5 6.0 Total 666 27 41.3 37.1 76.0 1.0 3.1 4.1 3.4 2.9 1.1 1.2 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.