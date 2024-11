Encore un succès pour la Ja 2 « Purple Sky » ?

Ja Morant a marqué le coup à l’occasion de son retour dans la large victoire face aux Blazers lundi soir. Le meneur des Grizzlies est prêt à remonter en puissance et Nike est prêt à l’accompagner en mettant en avant la Nike Ja 2.

Sa deuxième chaussure signature rencontre un gros succès auprès du grand public, comme on l’a vu avec le stock du coloris « Induction » qui s’est très rapidement écoulé. Qu’en sera-t-il pour ce nouveau coloris « Purple Sky » ?

La tige en violet est ici assortie d’un « Swoosh » bleu sur la chaussure droite et jaune sur la chaussure gauche. Le logo de Ja Morant ressort en bleu sur la chaussure gauche et jaune sur la chaussure droite. L’ensemble est complété par une semelle intermédiaire et une partie du talon habillés de motifs illustrant l’univers cosmique.

La Ja Morant 2 « Purple Sky » sera disponible sur Basket4Ballers à partir de minuit au prix de 125 euros.