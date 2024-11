Retour imminent pour Dejounte Murray

New Orleans retrouve peu à peu ses blessés. En attendant le retour de Zion Williamson, qui pourrait traîner jusqu’à début 2025, CJ McCollum a ainsi pu revenir cette nuit à Indiana, après une absence de près d’un mois due à une élongation de l’adducteur droit.

Et comme pressenti, c’est maintenant au tour de Dejounte Murray de préparer son retour sur les parquets. Le meneur des Pelicans, arrivé cet été en provenance d’Atlanta, a eu le malheur de se fracturer la main gauche dès le premier match de saison régulière face à Chicago, lui causant également un bon mois d’absence.

New Orleans vise le match face à Toronto ce mercredi pour le relancer. Il faut dire qu’il y a urgence, la franchise de Louisiane occupant la dernière place de la conférence Ouest (4 victoires – 14 défaites). Un sacré contretemps alors que l’objectif était tout autre en début d’exercice, et que New Orleans misait beaucoup sur l’arrivée de Murray…

« On veut pouvoir s’entraîner avec DJ. C’est malheureux qu’il se soit blessé lors du premier match de la saison. C’est triste accident, mais ça fait partie du jeu. Mais il est prêt à y aller, prêt à retourner sur les terrains, et tout le monde est enthousiaste à l’idée de le voir revenir, parce que ça a été long et c’était dur de regarder depuis le côté, à faire de la rééducation », avait glissé son coéquipier CJ McCollum ce week-end. « Tout le monde se rapproche d’un retour, et notre équipe aura une allure bien différente quand tout le monde sera revenu ».

Aux côtés de Zion Williamson, Jose Alvarado (ischio) et Herb Jones (épaule) sont toujours à l’infirmerie, alors que Brandon Ingram (mollet) a lui raté la rencontre face aux Pacers…

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOP 1 30 26.7 0.0 85.7 0.0 8.0 8.0 10.0 0.0 1.0 1.0 0.0 14.0 Total 473 29 45.7 34.4 78.7 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.4 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.