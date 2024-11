Jaylen Brown, un coup de chaud avant le froid collectif

« À ce moment-là, il était notre seule attaque. Il était vraiment le seul à pouvoir rentrer un tir. » Derrick White n’exagère pas lorsqu’il parle du début de match de Jaylen Brown face aux Wolves.

Pendant les sept premières minutes de la rencontre, l’ailier des Celtics comptait plus de points à lui tout seul que toute l’équipe adverse. L’explication ? Son 5/5 à 3-points pour démarrer. Pour voir un autre Celtic marquer, il faudra attendre un passage sur la ligne des lancers-francs de Jrue Holiday… à trois minutes de la fin du quart-temps.

Un coup de chaud aux conséquences diverses donc. Pour la confiance du joueur d’abord. « J’ai le sentiment de ne pas avoir aussi bien shooté au début de saison que je l’aurais voulu », commence par remarquer Jaylen Brown en pensant à ses plus faibles pourcentages de réussite en carrière enregistrés avant le match (43% dont 28% de loin).

Une leçon pour la suite

Auteur de sa meilleure soirée d’adresse longue distance de la saison (29 points à 10/18 aux tirs dont 7/10 de loin), il dit n’avoir « pas aimé » ses 6e et 7e tentatives, dans la foulée des cinq premières, terminées en « airball ». « J’aurais pu être un peu plus patient. Il n’y avait pas besoin de se précipiter. Donc si je me retrouve à nouveau dans cette situation, j’ai plus d’informations. »

Et son équipe également. Car avec un tel joueur en feu pour démarrer le match, les hommes de Joe Mazzulla ont naturellement cherché à l’alimenter. Quitte à ce que la dynamique collective se grippe. Des effets paradoxalement négatifs alors ?

« Je ne sais pas si cela eu un impact négatif sur nous. Est-ce qu’il faut se battre pour permettre aux autres de se mettre en rythme ? Oui. En même temps, et c’était cool, Jaylen l’a réalisé, il a refusé un tir et m’a dit ‘Je dois m’assurer qu’on retrouve notre rythme collectivement’. C’est super d’avoir un gars qui peut faire ça, et pointer du doigt ce qui n’était pas un impact négatif, mais plutôt : ‘Ok, on doit trouver notre rythme offensive et notre liant’ », détaille son coach.

Cinq minutes sans marquer

Ce qui n’a pas vraiment été le cas dans les séquences qui ont suivi : cinq minutes sans marquer et 11 tirs manqués de suite, dont les deux « airballs » de son artificier.

« Je ne sais pas si c’était une corrélation directe avec nos 11 tirs manqués de suite, parce que certains d’entre eux était des layups très ouverts, d’autres étaient de bons tirs. Mais je crois qu’il y avait un facteur rythme et il a fait du bon boulot pour équilibrer ça dans ce quart-temps », positive encore Joe Mazzulla.

Ce dernier, outre ce démarrage en trompe, retient aussi l’impact défensif de son joueur. Sur la dernière possession, il a tenu la pénétration d’Anthony Edwards qui n’a pas pu monter au cercle pour égaliser.

« C’est super d’avoir un joueur de son calibre capable d’évoluer au niveau supérieur en défense, qui prend les duels de façon personnelle. Quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs défenseurs, cela donne le ton pour l’équipe, dans le vestiaire », termine le technicien.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 12 37 42.6 28.4 77.2 1.6 5.5 7.1 4.4 3.0 1.0 2.5 0.3 25.3 Total 552 30 47.9 36.1 72.2 1.0 4.3 5.3 2.5 2.5 1.0 2.1 0.4 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.