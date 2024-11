Avec cinq victoires de suite, les Clippers ont trouvé leur équilibre

Sans faire de bruit, les Clippers sont en forme. Ils partagent même avec les Celtics la meilleure série actuelle de la ligue, avec cinq victoires d’affilée. Si on remonte un peu, on peut même ajouter qu’ils restent sur 9 victoires en 13 matches. On comprend alors pourquoi ils stationnent à la cinquième place de la conférence Ouest.

Le tout en s’appuyant sur une mentalité instaurée avant le début de saison : Kawhi Leonard absent, Paul George parti, c’est le collectif et la défense qui allaient parler en premier et devenir les principales armes de cette équipe.

« C’est toujours dur quand on perd son meilleur joueur, on le sait. En arrivant au training camp, et sachant que Kawhi Leonard serait absent en début de saison, on savait à quoi allait ressembler l’équipe », se souvient Tyronn Lue. « Et après cinq ou six matches, on a compris comment allait tourner le groupe, quel style on allait adopter, qui collait bien avec qui. Et ça marche pour nous. »

Le cinq majeur du coach californien n’a connu qu’un changement important : Terance Mann a laissé sa place à Kris Dunn. Et depuis cinq rencontres, avec le dernier exemple en date à Philadelphie, ça fonctionne très bien avec cinq victoires et une défense de fer : seulement 96.8 points de moyenne encaissés.

Les rotations sont connues, mais pas le héros de la soirée

« Les joueurs NBA sont des monstres d’habitudes. On aime savoir où on met les pieds », soutient Mo Bamba, qui commence tout doucement à prendre sa place en sortie de banc et n’a toujours pas connu la défaite (cinq succès). « C’est agréable quand c’est le cas, quand on sait combien de temps on va jouer. »

Les rotations de Tyronn Lue sont donc connues des joueurs et, vu les résultats, on peut dire que les Clippers ont trouvé leur équilibre depuis trois semaines. Un équilibre où chaque élément peut avoir son moment de gloire.

« On sait qui on est », résume James Harden, deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière Norman Powell. « Sachant ça, et pour se donner une chance, on est conscient qu’on doit le faire soir après soir. Et c’est ça qui est excitant. On est heureux de le faire les uns pour les autres. Chaque joueur peut briller n’importe quel match. Personne ne va mal le vivre, tout le monde sera heureux. Tout ne sera pas parfait mais, même en cas de défaite, on reste heureux les uns pour les autres. La plupart du temps, de bonnes choses vont arriver. »

C’est le cas en ce moment et les Clippers ne peuvent que rêver d’une dernière chose : que Kawhi Leonard revienne vite et fasse franchir un cap à ce groupe. « On a été capable de mettre en place une équipe. On sait qui va jouer soir après soir. Mais c’est clair qu’on a besoin de lui », conclut Tyronn Lue.