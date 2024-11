CJ McCollum a pris son temps pour revenir à 100%

Enfin une bonne nouvelle du côté de New Orleans ! CJ McCollum a en effet participé à un entraînement complet, sans restriction et avec contact samedi, et le résultat a été concluant, suffisamment pour que le joueur ambitionne de revenir au jeu demain soir sur le parquet d’Indiana.

Voilà maintenant plus de trois semaines que l’arrière des Pelicans n’a plus vu le terrain, la faute à une élongation de l’adducteur droit. L’attente a été longue, mais le bout du tunnel est enfin à portée de vue.

« Je me sens plutôt bien. On a travaillé très dur pour s’assurer que tout est guéri et que l’élongation est partie et que je suis assez costaud pour être autorisé à avancer et revenir. J’espère être de retour ce lundi, ça fait un moment que je veux jouer maintenant. J’espère être prêt à y aller », a-t-il déclaré après l’entraînement.

Eviter une rechute

S’il s’estime de retour à 100%, c’est parce qu’il a pris le temps pour soigner une blessure qui peut être trompeuse. Surtout, l’objectif était d’éviter une rechute en consolidant la zone touchée.

« C’est une blessure assez unique », a-t-il ajouté. « Parce que tu vas bien te sentir alors que tu n’es pas encore à 100% si on s’en réfère aux examens et ce genre de choses. Il faut rester au-dessus de ça pour bien le gérer. On sait qu’avec ce genre de blessures, ça peut revenir, te hanter et tu peux te re-blesser si tu ne laisses pas le tissu et le muscle guérir correctement. Il y a aussi le renforcement de toute la zone autour. Tout ça été tout un processus, juste de s’assurer que c’est une chose de se sentir bien, c’en est une autre pour que la blessure soit complètement guérie. Il a fallu attendre pour s’assurer que tout était consolidé, et dès que ça l’a été, on a commencé à remonter en puissance pour être prêt. Mais ça prend du temps ».

Les Pelicans ont en effet grandement besoin de leur arrière scoreur pour remonter la pente alors que Zion Williamson pourrait ne pas revenir avant 2025. CJ McCollum y croit encore malgré ce début de saison catastrophique (4v-13d). Pour rappel, New Orleans avait déjà réussi à le faire en 2021/22, en se qualifiant en playoffs après un début d’exercice très compliqué (3v-16d).

CJ McCollum bientôt suivi par Dejounte Murray ?

« On doit prend les matchs les uns après les autres. On est un peu dans le trou, mais on ne va pas en sortir en un seul match. Donc il s’agit de chaque possession, enchaîner les jours à passer du temps à travailler pour pouvoir jouer au haut niveau et se donner une chance. Lors du dernier match face à Golden State, on a eu notre chance. C’est tout ce qu’on peut espérer, appliquer le plan de jeu, jouer dur, être altruiste et se donner une chance de gagner les matchs. Si on fait ça, on aura du succès. Les gars vont commencer à revenir et on pourra alors reconstruire sur ce sur quoi on avait travaillé lors du camp d’entraînement, en le tournant en quelque chose de positif pour tout le monde (…). Les gars se rapprochent de revenir. Notre équipe sera vraiment différente une fois que tout le monde sera de retour ».

Une bonne nouvelle pourrait en amener une autre puisqu’après le retour de CJ McCollum, il se murmure que Dejounte Murray, touché à la main depuis le premier match de la saison régulière, pourrait aussi revenir.

C.J. McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 13 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 16 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 35 44.8 41.7 82.7 0.6 2.6 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.1 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 34 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 37 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 * All Teams 62 35 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.0 0.4 22.1 2021-22 * POR 36 35 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.2 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2021-22 * NOP 26 34 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2022-23 NOP 75 35 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NOP 66 33 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NOP 4 34 44.6 38.2 66.7 0.2 3.2 3.5 4.0 1.5 2.2 2.0 1.0 18.8 Total 735 32 45.3 39.9 80.6 0.6 3.0 3.6 3.8 2.1 0.9 1.8 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.