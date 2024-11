Pour James Harden, le Thunder aurait gagné « au moins deux titres » sans son départ

Et si… James Harden n’avait jamais quitté le Thunder ? Probablement l’un des plus gros « What If… » de la dernière décennie en NBA et, plus de 14 ans après son départ pour Houston, le désormais meneur des Clippers a expliqué que son association avec Kevin Durant, Russell Westbrook et Serge Ibaka aurait conduit OKC au titre, si elle avait tenu au-delà de l’automne 2012.

« Dans mon année rookie, nous étions tête de série #8, nous avons défié les Lakers au premier tour et nous leur avons fait peur, mais ils nous ont fait craquer puis ils ont remporté le titre » se rappelle-t-il. « Dans ma deuxième année, nous avons joué Dallas en finale de conférence et ils ont fini par gagner le titre. Dans ma troisième année, nous avons atteint les Finals contre le Heat et c’était la première bague de LeBron. Donc ma quatrième année, ça aurait été le moment [de triompher], mais j’ai été transféré quelques jours avant le début de saison. J’aurais fini par devenir titulaire et nous aurions remporté au moins deux titres si je n’avais pas été échangé. Mais c’était une histoire de [4.5] millions de dollars… »

Les 4.5 millions de dollars dont parle James Harden, alors Sixième homme de l’année en titre quand il a quitté Oklahoma City, c’est ce qui lui a manqué pour trouver un accord avec ses ex-dirigeants, au moment de négocier sa prolongation…

Pas de transfert, pas de niveau MVP

Mais avec le recul, celui qui deviendrait MVP avec les Rockets en 2018 admet toutefois qu’il n’aurait « probablement pas » atteint un tel niveau sans son transfert dans le Texas.

« C’est difficile à dire car j’aurais fini par devenir titulaire. Ça commençait à se voir. J’étais prêt à me sacrifier pour l’équipe et [sortir du banc] nous rendait meilleurs, mais j’aurais dû commencer à être titulaire » considère en effet le futur Hall of Famer. « J’arrivais à maturité dans ma quatrième année et je ne pouvais plus être 6e homme. J’avais déjà fait mes preuves. Jusqu’à cette histoire de [4.5] millions de dollars… Mais ça a été une bénédiction, car je n’avais pas bien joué pendant les Finals, puis les Jeux olympiques sont arrivés et j’avais pu être entourés de nombreux vétérans. »

« ‘Frère, tu es beaucoup trop talentueux pour sortir du banc… Tu dois avoir ta propre équipe’. »

Une épopée dorée à Londres sous les couleurs de Team USA qui, d’après Kendrick Perkins, avait aussi eu son importance dans le départ de James Harden…

« [Kevin Durant] est venu me voir et il m’a dit : ‘Mec, on va perdre James…’ » se remémorait cet l’été l’ancien pivot du Thunder. « Aux Jeux olympiques, tous ces gars, les [LeBron James], les [Dwyane Wade], ils disaient à James : ‘Frère, tu es beaucoup trop talentueux pour sortir du banc… Tu dois avoir ta propre équipe’. »

« Son » équipe, James Harden finira donc par l’avoir à Houston, même s’il n’y remportera jamais le titre. Au contraire de Kevin Durant, qui en empochera deux avec Golden State, pendant que Russell Westbrook n’en décrochera aucun non plus et que Serge Ibaka en obtiendra un à Toronto.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.2 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.2 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.8 6.8 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 17 35 36.5 31.1 87.7 0.6 6.9 7.6 8.8 2.2 1.6 4.4 0.9 20.4 Total 1089 35 44.0 36.3 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.