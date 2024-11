Ben Simmons toujours chahuté par les fans des Sixers

Pour la quatrième fois depuis son transfert vers Brooklyn, Ben Simmons était de retour à Philadelphie. On le sait, l’aventure entre le joueur et les Sixers s’est terminée sur une mauvaise note et depuis, les spectateurs du Wells Fargo Center lui font clairement payer l’addition.

Dès qu’il revient en ville, comme vendredi soir, les sifflets et les huées sont systématiques. « J’adore être dans des salles où c’est bruyant, où les gens sifflent », livrait-il avant la rencontre.

Il ajoutait aussi que « Philadelphie est comme ça. Quand j’étais joueur là-bas, on était sifflé quand on jouait mal. Donc ça marche dans les deux sens. Ce sont des fans passionnés et c’est pourquoi c’est une ville et des fans géniaux ». Des propos qui rappellent ceux de Tobias Harris, revenu en début de saison, sous les couleurs de Detroit.

Deux shoots qui ne touchent pas le cercle…

Ben Simmons n’a rien fait pour éteindre les huées dans la défaite des Nets à Philadelphie. Il a été particulièrement en difficulté avec 2 points à 1/4 au shoot en 26 minutes, avec un affreux +/- de -20 !

Symbole de cette performance plus que moyenne : son layup raté en deuxième quart-temps. Le meneur de jeu est tout seul sous le cercle et parvient tout de même à totalement rater son tir, ne touchant même pas le cercle…

Quand Jordi Fernandez a commenté ce revers, il a regretté que ses joueurs se soient « tirés beaucoup de balles dans le pied », en évoquant les 19 ballons perdus. « On doit davantage faire attention à la balle. Elle est précieuse », a aussi indiqué Ben Simmons, qui a perdu deux balles dans cette partie.

Mais peut-être le coach de Brooklyn avait-il aussi ce genre de tirs manqués dans un coin de sa tête. Car en seconde période, l’ancien de Philadelphie tentera également un hook main droite (alors qu’il shoote normalement de la main gauche) qui, encore une fois, échappera au cercle et ne touchera que la planche.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRK 11 24 56.6 0.0 75.0 1.2 4.9 6.1 6.8 3.1 0.9 2.9 0.5 5.7 Total 343 32 56.1 13.9 59.0 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.