Caitlin Clark investit pour une franchise de football féminin à Cincinnati

On ne sait toujours pas si Caitlin Clark intègrera « Unrivaled », cette ligue de 3×3 qui lui fait les yeux doux, et qui n’a dévoilé que 34 des 36 joueuses qui prendront part à sa première saison, en janvier 2025.

Néanmoins, la rookie phénomène du Indiana Fever, en WNBA, ne reste pas les bras croisés durant l’intersaison WNBA. Après avoir fait un tour sur les terrains de golf, voilà qu’elle a décidé d’investir dans le football (soccer) féminin. Elle a ainsi rejoint le groupe d’investisseurs qui souhaite créer une franchise NWSL à Cincinnati (Ohio).

« L’équipe qui fait candidature pour Cincinnati en NSWL est ravie que Caitlin Clark ait rejoint notre groupe, dans le but de créer une équipe professionnelle de football féminin dans notre ville », ont ainsi déclaré les responsables du FC Cincinnati (MLS), à l’origine de la candidature, dans un communiqué adressé à un journal local. « Sa passion pour le sport, son engagement à promouvoir le sport féminin dans la région de Cincinnati et aux alentours, ainsi que son influence en tant qu’athlète et modèle pour les femmes et les jeunes filles du monde entier, font d’elle un élément essentiel de notre candidature pour devenir la 16e équipe de la NWSL ».

Comme en WNBA, recruter une tête d’affiche est important pour les groupes d’investisseurs, afin notamment de faire connaître leur projet. Néanmoins, Cincinnati n’est pas seul puisque la ville de Denver est aussi sur le coup.