Ausar Thompson doit encore patienter avant de rejouer

La semaine dernière, et après huit mois d’attente, Ausar Thompson a reçu le feu vert médical de la « NBA’s Fitness to Play Panel ». Bloqué à cause d’un caillot sanguin, le joueur des Pistons allait enfin pouvoir retrouver ses coéquipiers et les terrains. Mais, malgré cette bonne nouvelle, ce n’est pas encore pour tout de suite.

« C’est toujours en cours », indique JB Bickerstaff. « C’est évident qu’il fait des pas dans la bonne direction. Il peut bouger, courir, jouer en cinq-contre-cinq, faire ce genre de choses. Maintenant, il y a aussi la récupération, comment il se sent le lendemain. On va continuer de travailler jusqu’à ce qu’il soit prêt. »

Un fort défenseur de plus

Le coach et la franchise de Detroit ne peuvent donc donner aucune date précise pour le retour du joueur. De plus, ils n’ont aucun intérêt à presser les choses, afin d’éviter de prendre des risques.

« Chaque situation est différente et la dernière chose qu’on souhaite, c’est de le mettre sur le terrain et qu’il soit mal à l’aise », confirme l’entraîneur des Pistons. « On va continuer d’en parler avec lui. Le staff technique a un œil sur lui, les coaches aussi. »

Néanmoins, comme le début de saison des joueurs du Michigan est correct (7 victoires pour 9 défaites) et qu’ils affichent la 9e meilleure défense de la ligue, rajouter Ausar Thompson, très bon défenseur, à cette équation peut ouvrir l’appétit.

« C’est un gars qui peut éliminer le meilleur joueur adverse », analysait JB Bickerstaff la semaine passée. « Cela peut offrir un coup de boost. Il peut changer en défense, défendre sur plusieurs postes. Il est tellement polyvalent, on va lui permettre de jouer sur ses forces. »