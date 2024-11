Pro Basketball Manager 2025 est de sortie

Les simulations de coaching n’en finissent plus de gagner du terrain dans le milieu du jeu vidéo et le basket n’y échappe pas. Sur ce segment encore assez confidentiel, les développeurs d’Umix Studios font un peu office de pionniers. Il y a dix ans, jour pour jour, sortait en effet le tout premier « Basketball Pro Management 2015 » en collaboration avec Cyanide, offrant une base assez sommaire qui a été considérablement développée depuis.

Depuis hier, on retrouve ainsi le nouvel opus du genre sur Steam. Pro basketball Manager 2025 se veut comme la référence en la matière et a fourni les efforts nécessaires pour être à la hauteur de son rang, avec 90 championnats nationaux disponibles dont 17 championnats féminins, mais surtout 22 licences officielles.

C’est notamment le cas de la Betclic Elite et de la Pro B, mais aussi d’autres grands championnats européens, d’Amérique latine et d’Océanie. De quoi offrir une base de données faramineuse puisque plus de 2 000 équipes et 60 000 joueurs sont intégrés au jeu !

La NBA sans licence « officielle »

Niveau fonctionnalités, le jeu propose un arsenal important, avec l’intégration pour la première fois de la gestion des infrastructures de votre club, avec 13 bâtiments différents à améliorer pour augmenter la performance, les revenus et attirer les meilleurs jeunes. Un nouvel algorithme sur les matchs simulés et les matchs joués en 2D/3D a également été développé, et les outils statistiques sont toujours aussi nombreux pour évaluer les performances individuelles et collectives de chaque formation.

Pour le reste, tout a été configuré pour coller au maximum à la réalité, de l’élaboration de l’entraînement aux systèmes de jeu en passant par la gestion de votre vestiaire, le recrutement et bien sûr la dimension financière, le nerf de la guerre !

Comme on pouvait s’y attendre, la NBA ne figure toujours pas dans la base de données sous « licence officielle », les montants liés aux droits à l’image de joueurs et franchises atteignant des sommes complètement folles. La plus prestigieuse ligue du monde est donc jouable avec de faux noms. Un éditeur de données permet toutefois de modifier chaque nom manuellement afin de vivre une saison NBA en immersion totale. Pour les plus motivés, on peut également créer la WNBA, qui n’est pas disponible dans le jeu car encore trop difficile à intégrer au reste des championnats féminins en terme de calendrier.

Voici le trailer du jeu disponible sur la plateforme Steam pour 26.99 euros (jouable sur PC et Mac). N’hésitez pas à laisser vos premiers retours en commentaires si vous avez déjà eu l’occasion de le tester…