Le retour canon de Shaedon Sharpe

Oui, on peut gagner en NBA en n’ayant qu’un seul de ses titulaires au-dessus de dix points. Il a suffi à Portland la nuit dernière de compter sur Shaedon Sharpe. L’arrière a été étincelant avec ses 32 points face à Atlanta, juste après avoir signé son record en carrière avec 33 unités lors du match précédent contre les Wolves. En l’absence d’Anfernee Simons, il a le champ libre pour se montrer et il le fait dans les grandes largeurs.

Le Canadien a toujours été perçu comme un gros potentiel à polir. Pour sa troisième saison, les Blazers assistent peut-être au décollage de leur jeune joueur, et pas seulement le temps de quelques flashs en haute altitude comme il en est devenu coutumier. Propulsé première option offensive contre les Hawks, il a peiné en première période, comme tous les titulaires de Portland, avant de complètement renverser la vapeur au retour des vestiaires : 24 points à 8/12, 5 passes décisives et 3 interceptions !

Sharpe de plus en plus tranchant

“Shaedon se repose beaucoup sur les vétérans et ses coéquipiers” a expliqué son coach Chauncey Billups. “J’essaie de le sortir de cette habitude, et de lui dire de faire ce qu’il en pense le mieux. S’il peut prendre le match à son compte, qu’il le fasse. Et je ne devrais pas avoir à le contraindre de prendre les choses à son compte. C’est un jeune joueur, il est heureux de revenir au jeu cette saison, et il fait des choses fantastiques. Plus il jouera bien, plus le reste de l’équipe va le pousser à rester agressif, parce qu’on en a besoin.”

“Je dis à chaque fois à Shae qu’il a les clés pour faire quelque chose de vraiment spécial” assure Dalano Banton, qui l’a pris son aile. “Il est encore très jeune, il a tous les outils pour être un des meilleurs joueurs de la ligue. Il doit juste continuer à travailler et croire en lui-même. Il joue de son mieux chaque soir, il joue dur mais que ce soit un bon match ou non, il doit garder la même mentalité, ne rien changer à sa routine et avoir confiance en son travail. Et cela ira bien pour lui.”

Cela va bien également pour les Blazers, vainqueurs de leur troisième match consécutif dimanche, et qui peuvent remercier Shaedon Sharpe pour cela. Il a été le principal détonateur des siens dans le troisième quart-temps, remporté 38-17 par la franchise de l’Oregon. Shaedon Sharpe s’est occupé de tout avec trois dunks consécutifs au coeur de la période, dont un alley-oop superbe. Mais il a aussi montré ses progrès comme créateur avec cinq passes décisives, étant impliqué sur 12 des 14 derniers points des siens, les deux derniers étant des lancers-francs “bonus” suite à un de ses caviars.

Spectaculaire et maintenant décisif

Aux commandes, les Blazers ont toutefois dû cravacher en fin de match pour arracher leur succès. “Shae’ a été incroyable à nouveau dans ce match, il a ramené la victoire à la maison” a résumé Chauncey Billups. C’est grâce à son primé un bon mètre derrière l’arc et au buzzer des 24 secondes que Portland est repassé devant à une minute de la fin. “Je savais qu’on devait tenter quelque chose, alors j’ai regardé l’horloge, j’ai vu 4, 3, 2, à 1, j’ai juste shooté” a décrit Shaedon Sharpe, comme si de rien n’était. “Je savais qu’on devait absolument marquer parce que cette équipe n’abandonne pas. J’essaie juste de l’aider à gagner et c’est ce que l’on a fait.”

Sharpe a conclu son match de patron par un 5/6 aux lancers dans la dernière minute et les onze derniers points des Blazers. Aura-t-il encore la même marge de manoeuvre lors du retour d’Anfernee Simons et Deandre Ayton, les deux habituels leaders au scoring ? “Mes coéquipiers me font confiance pour signer les actions qui comptent“ a estimé l’intéressé. “Nous avons trouvé notre cohésion, et nous sommes sur notre lancée maintenant. On doit continuer ainsi.”

Portland semble aussi de cet avis et a annoncé la prolongation de l’absence d’Ayton après de nouvelles radios sur son index. En son absence, Shaedon Sharpe tourne à 27.3 points à 50.8% de réussite.

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.2 0.4 15.9 2024-25 POR 5 26 46.2 25.0 75.0 1.0 2.2 3.2 1.4 1.8 0.6 1.6 0.2 15.2 Total 117 25 44.6 34.4 77.1 0.9 2.6 3.5 1.7 2.0 0.6 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.