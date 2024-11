Les Nuggets ont tenté de former un tandem Nikola Jokic – Luka Doncic

« Pendant trente secondes, on pensait avoir Luka ». C’est ce qu’a dit un (ex ?) dirigeant des Nuggets à Mike Singer, l’ancien « beat writer » de la franchise du Colorado pour le Denver Post qui vient de sortir une biographie de Nikola Jokic, intitulée « Why So Serious ? »

Le contexte ? C’est la Draft 2018, et si Denver vient de rater les playoffs pour la cinquième année de suite, le club progresse tout de même dans le sillage de son pivot, pas encore All-Star. Jamal Murray finit alors sa deuxième saison et il s’est imposé comme un titulaire en puissance aux côtés de Paul Millsap et Gary Harris.

C’est justement ce dernier qui doit servir de monnaie d’échange pour les Nuggets, qui savent que les Suns prendront Deandre Ayton avec leur premier choix et que Vlade Divac, qui a le deuxième choix, n’est pas fan de Luka Doncic.

L’idée, c’est donc de monter à la Draft en proposant Gary Harris, dont la cote était alors très haute, plus deux « premier tour » de Draft, dont sans doute le 14e choix en 2018 avec lequel le club choisira Michael Porter Jr, afin de récupérer le deuxième choix des Kings, et ainsi de pouvoir sélectionner le Slovène.

Les Nuggets étaient-ils vraiment proches de former un duo Luka Doncic – Nikola Jokic ? Mike Singer ne peut pas l’affirmer, « n’étant pas dans la pièce » mais certains pensent visiblement que ça n’est pas passé loin…