L’impossible équation des Nuggets : limiter le temps de jeu de Nikola Jokic

« En fait, 38 minutes, c’est un bon chiffre. J’en suis très content. On l’a gardé sous les 40 minutes ». Celui qui parle n’est pas Tom Thibodeau mais Mike Malone, et il ironisait sur le temps de jeu de Nikola Jokic lors de la victoire face aux Mavericks.

Avec 38 minutes de jeu en moyenne, Nikola Jokic est le 4e joueur le plus utilisé de la ligue, et forcément, c’est inquiétant. D’autant que les leaders de la NBA dans ce secteur, Tyrese Maxey, Kevin Durant et DeMar DeRozan, sont déjà blessés.

« Vous avez vu son salaire ? » répond son coach, toujours avec un clin d’oeil, avant d’enchaîner avec cette scène : « Je sais que lorsque nous sommes dans le deuxième quart-temps, qu’il reste dix minutes à jouer et que je dis ‘Nikola, on y va’, il me regarde comme ça : ‘Coach, déjà ?’ Et je réponds : ‘Oui, déjà, mec’. »

Plus sérieusement, après dix matches, le triple MVP a déjà atteint la barre des 40 minutes à trois reprises. En moyenne, il joue trois à quatre minutes de plus que la saison passée, mais comme il est exceptionnel et que l’équipe gagne, difficile de s’en passer. À l’exception des rebonds, le Serbe signe carrément ses meilleures moyennes dans toutes les catégories (points, passes, interceptions, contres, adresse à 3-points…).

Un cinq « small ball » quand il se repose ?

« Il le comprend » poursuit Mike Malone. « C’est un guerrier, mais je ne sais pas s’il est possible de faire jouer Nikola 38 à 40 minutes tous les soirs. Soyons honnêtes. Nous en sommes à dix matches. Nous avons sept victoires et une défaite sur les huit derniers matches. Et c’est très bien. Mais nous devons aussi trouver des moyens de continuer à trouver d’autres options sur notre banc ».

Aaron Gordon blessé pour plusieurs semaines, Nikola Jokic est plus seul que jamais dans la raquette. D’autant que Dario Saric, qui devait être la première rotation, est complètement hors du coup, tandis que DeAndre Jordan joue essentiellement les mentors pour les jeunes et que Zeke Nnaji commet encore trop d’erreurs.

Ce qui conduit Mike Malone à utiliser Peyton Watson comme pivot dans un cinq très « small ball »…

« C’est quelque chose que nous pourrions faire régulièrement si nous en avons envie. Mais quand on le fait, on réduit vraiment la rotation », reconnaît Mike Malone à propos du fait d’évoluer sans pivot lorsque Nikola Jokic se repose. « L’une de mes plus grandes préoccupations en ce moment, c’est de m’assurer que nous n’épuisons pas les gars alors qu’il reste encore beaucoup de matches à jouer. »