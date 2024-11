Aaron Gordon absent plusieurs semaines

Les choses ne vont pas en s’arrangeant dans le Colorado, puisque l’on apprend par ESPN que Aaron Gordon ratera plusieurs semaines de compétition, à cause d’une lésion au mollet droit. Il s’agit sans doute d’un claquage. De quoi placer encore plus de responsabilités sur les épaules de Nikola Jokic chez les Nuggets, qui jonglent depuis quelques jours avec l’absence de Jamal Murray (protocole commotion).

Parfait complément du « Joker » dans la raquette de Denver, l’ailier-fort de 29 ans réalise peut-être son meilleur début de saison en carrière, avec près de 15 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne. Le tout à de jolis pourcentages de réussite : 53% au shoot, dont 55% à 3-points, et 85% aux lancers-francs.

Sans Aaron Gordon, qui a aggravé sa blessure lundi contre les Raptors, on peut s’attendre à ce que Dario Saric, Zeke Nnaji et Hunter Tyson prennent du galon dans la rotation de Michael Malone, pas franchement établie jusqu’à présent. D’où le bilan de 4 victoires et 3 défaites des Nuggets (9e à l’Ouest), qui soufflent le chaud et le froid depuis la reprise… avec plusieurs victoires à l’arraché.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.4 3.6 5.1 1.9 2.1 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 6 35 52.9 55.0 84.6 3.2 4.7 7.8 3.5 2.0 0.8 1.3 0.3 17.5 Total 675 29 48.1 32.5 68.5 1.8 4.6 6.3 2.7 2.0 0.7 1.5 0.6 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.