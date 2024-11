Adidas a peut-être réalisé le coup de la décennie en signant Anthony Edwards dans son écurie. L’arrière des Wolves n’en finit plus d’épater la galerie et chacune de ses envolées avec ses AE 1 aux pieds fait le tour du monde.

La première chaussure signature d’Anthony Edwards prépare déjà la suite avec un coloris « Year of Snake » prévu pour 2025, qui coïncidera en astrologie chinoise à l’année du serpent.

Dans sa version Low, la paire se présente avec une partie en mesh similaire à de la peau de serpent entre noir et marron, tandis que les parois latérales en TPU ressortent dans un coloris aux reflets iridescents La semelle ressort en blanc et rose. On retrouve également du rose sur les logos adidas et du joueur, respectivement sur le talon et la languette.

La A.E. 1 Low « Year of the Snake » est attendue pour 2025 au prix de 110 dollars.

(Via NiceKicks)