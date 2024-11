Programme du soir | Une deuxième soirée dense pour la « NBA Cup »

À suivre aussi : le duel entre les Pacers et le Heat, à 01h00, mais aussi celui entre le Magic et les Sixers, avec Joel Embiid et Paul George, à la même heure. Pas mal de Français sur le parquet à 01h30, pour le match entre les Hawks de Zaccharie Risacher et les Wizards de Bilal Coulibaly et Alex Sarr.

À 01h30, les Cavaliers vont tenter de poursuivre leur série de victoires face aux Bulls alors que le derby de New York aura également lieu à la même heure.

À l’Ouest, les Rockets retrouvent les Clippers à 02h00 quand les Nuggets seront privés de Nikola Jokic (raisons personnelles) face à des Pelicans toujours privés d’une bonne partie de leur rotation…

Toujours à 02h00, le Thunder fait face aux Suns quand les Warriors défient eux les Grizzlies, toujours privés de Ja Morant, à 04h00. Dans le même temps, les Kings reçoivent les Wolves (beIN Sports Max 4) de Rudy Gobert.

Programme complet

01h00 | Indiana – Miami

01h00 | Orlando – Philadelphie (beIN Sports Max 4)

01h00 | Toronto – Detroit

01h30 | Atlanta – Washington

01h30 | Cleveland – Chicago

01h30 | New York – Brooklyn

01h30 | San Antonio – LA Lakers (beIN Sports 1)

02h00 | Houston – LA Clippers

02h00 | New Orleans – Denver

02h00 | Oklahoma City – Phoenix

04h00 | Golden State – Memphis

04h00 | Sacramento – Minnesota (beIN Sports Max 4)