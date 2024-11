Le syndicat des joueurs en contact avec la famille de Kyle Singler

Après l’inquiétude, la prise de contact. Le syndicat des joueurs (NBPA) a contacté la famille de Kyle Singler, dont les récents messages publiés sur Instagram ont suscité les interrogations et les réactions d’acteurs de la ligue.

« Nous sommes en contact avec la famille de Kyle. Comme tous les membres actuels et anciens de la NBPA, nous offrons tout notre soutien aux joueurs, que ce soit dans leurs plus grands succès ou dans les moments difficiles », note Sarah Houseknecht, porte-parole du syndicat, auprès de l’Associated Press.

Dans ses vidéos – cinq au total ont été publiées – l’ancien joueur des Pistons et du Thunder assurait avoir été « maltraité et abusé, négligé, transformé en prototype mental » et disait craindre pour sa vie. Le compte de Kyle Singler est suivi par plus de 36 000 personnes.

« Je me suis adressé à ma communauté, j’ai essayé de faire intervenir ma famille et mes amis pour qu’ils m’aident à m’en sortir, à démarrer une nouvelle carrière, à commencer une nouvelle vie. Et tout le monde m’a pris pour un imbécile. Ils ont créé le chaos, ils ont inventé des récits pour que, là encore, les gens en tirent profit », dénonçait-il encore, estimant être « pris en otage ».

Il évoquait un vague projet de monter un business « dans la nature » avant que sa vidéo ne coupe…

Kyle Singler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 82 28 42.8 35.0 80.6 1.3 2.7 4.0 0.9 2.7 0.7 1.2 0.5 8.8 2013-14 DET 82 29 44.7 38.2 82.6 1.4 2.3 3.7 0.9 2.6 0.7 1.0 0.5 9.6 2014-15 * All Teams 80 22 38.6 39.8 76.9 0.4 2.0 2.4 1.1 1.9 0.6 0.7 0.3 6.0 2014-15 * DET 54 24 40.0 40.6 80.6 0.4 2.2 2.6 1.2 1.8 0.6 0.8 0.3 7.1 2014-15 * OKC 26 18 33.3 37.0 68.8 0.4 1.7 2.1 0.7 2.1 0.5 0.5 0.3 3.7 2015-16 OKC 68 14 38.9 30.9 65.9 0.7 1.3 2.1 0.4 1.8 0.4 0.5 0.1 3.4 2016-17 OKC 32 12 41.0 18.9 76.5 0.3 1.3 1.5 0.3 0.9 0.2 0.3 0.2 2.8 2017-18 OKC 12 5 33.3 40.0 53.8 0.1 0.8 0.8 0.2 0.3 0.1 0.3 0.0 1.9 Total 356 22 41.8 36.2 78.6 0.9 2.0 2.9 0.8 2.1 0.6 0.8 0.3 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.