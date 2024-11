Les messages énigmatiques de l’ancien joueur NBA Kyle Singler inquiètent

« Ok, je dois faire une annonce. » Sur la première vidéo postée sur Instagram, on peine à voir son visage du fait d’un contre-jour. Torse nu, Kyle Singler prend la parole dans l’étrange décor d’une pièce quasiment vide.

« J’ai été maltraité et abusé, négligé, transformé en prototype mental. Je crains pour ma vie tous les jours. Et les gens de ma communauté me font passer pour quelqu’un qui va poser problème et rendre les choses difficiles pour les gens, alors que j’essaie seulement d’être utile », dénonce-t-il.

L’ancien joueur NBA, dont le dernier match dans la Grande Ligue remonte à février 2018, ajoute, toujours aussi énigmatiquement : « J’ai l’impression d’avoir une certaine idée de moi-même, de ma force et de mon but, qui n’est pas valorisée ou traitée comme il se doit. »

Puis la vidéo – une deuxième sera mise en ligne de la même teneur – est coupée brusquement. Plusieurs joueurs NBA lui ont répondu en commentaire. « Je t’aime Kyle. Contacte-moi quand tu veux. S’il te plaît », réclame Kevin Love, devenu une référence dans la ligue en matière de prise de parole sur la santé mentale.

Une ancienne star de Duke

« Je suis là pour toi, mon frère ! Toujours et pour toujours », formule Isaiah Thomas, tandis qu’Andre Drummond lâche aussi : « Tu n’es pas seul, mon frère ! Je suis là pour toi. » Autant de messages de soutien qui tendent à démontrer que les propos de l’ancien joueur NBA sont pris au sérieux.

Beaucoup de ceux qui ont répondu ont d’ailleurs mentionné Duke, où Kyle Singler a remporté le titre universitaire en 2010 avec le trophée de MOP, et la NBA dans leurs commentaires, dans l’espoir d’attirer leur attention.

Pour mémoire, l’ancien joueur vedette de Duke (4e scoreur de l’histoire de la fac) avait été drafté en 2011 par les Pistons à la 33e position. Dans le Michigan, après un début de carrière en Espagne, il avait effectué des débuts prometteurs en tournant à près de 10 points par match en deux saisons. Envoyé au Thunder par la suite, il avait perdu progressivement en influence avant d’être coupé en 2018 puis de prendre sa retraite l’année suivante.

Kyle Singler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 82 28 42.8 35.0 80.6 1.3 2.7 4.0 0.9 2.7 0.7 1.2 0.5 8.8 2013-14 DET 82 29 44.7 38.2 82.6 1.4 2.3 3.7 0.9 2.6 0.7 1.0 0.5 9.6 2014-15 * All Teams 80 22 38.6 39.8 76.9 0.4 2.0 2.4 1.1 1.9 0.6 0.7 0.3 6.0 2014-15 * DET 54 24 40.0 40.6 80.6 0.4 2.2 2.6 1.2 1.8 0.6 0.8 0.3 7.1 2014-15 * OKC 26 18 33.3 37.0 68.8 0.4 1.7 2.1 0.7 2.1 0.5 0.5 0.3 3.7 2015-16 OKC 68 14 38.9 30.9 65.9 0.7 1.3 2.1 0.4 1.8 0.4 0.5 0.1 3.4 2016-17 OKC 32 12 41.0 18.9 76.5 0.3 1.3 1.5 0.3 0.9 0.2 0.3 0.2 2.8 2017-18 OKC 12 5 33.3 40.0 53.8 0.1 0.8 0.8 0.2 0.3 0.1 0.3 0.0 1.9 Total 356 22 41.8 36.2 78.6 0.9 2.0 2.9 0.8 2.1 0.6 0.8 0.3 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.