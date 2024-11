Malgré ses 46 points, Karl-Anthony Towns ne pense qu’à ses lancers-francs ratés

C’est la troisième grosse performance de la soirée après celles de Giannis Antetokounmpo (59 points) et Victor Wembanyama (50 points). Karl-Anthony Towns a inscrit 46 points face aux Bulls. Sauf que, à la différence des deux autres coups de chaud, celui du joueur de New York n’est pas victorieux…

« KAT » a tout donné pourtant, avec ses 46 points donc, à 18/30 au shoot et 10 rebonds. Mais c’est un autre chiffre qu’il retient après ce revers : 50%. C’est sa réussite aux lancers-francs puisqu’il a terminé avec un moyen 4/8. Pour un joueur qui tourne à 84% de réussite en carrière dans cet exercice, ce n’est pas rien.

Surtout, il a laissé filer deux lancers-francs importants en milieu de dernier quart-temps alors que les Knicks avaient un point de retard.

« Je suis déçu par ma maladresse aux lancers-francs. Je m’attendais à tous les mettre », commente-t-il. « Quand on revient sur le match, et encore plus quand on perd une rencontre serrée, on regarde tout ce qu’on aurait pu mieux faire. Si je mets deux ou trois lancers-francs de plus, l’équipe se retrouve dans une autre position. »

Pour avaler et évacuer cette frustration, Karl-Anthony Towns est resté sur le parquet du Madison Square Garden après le match, quand tout le monde avait quitté l’enceinte, pour shooter quelques lancers-francs. « Pas beaucoup », glisse-t-il, environ 35-40 précise le New York Post.

Karl-Anthony Towns is shooting free throws postgame after putting up 46 points and 10 rebounds pic.twitter.com/qu8WdFoySR — Knicks Videos (@sny_knicks) November 14, 2024

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 10 33 52.4 51.1 87.0 3.2 9.2 12.4 2.7 3.2 0.6 1.8 0.9 24.5 Total 583 34 52.4 40.0 83.9 2.8 8.1 10.9 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.