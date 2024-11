La Tatum 3 passe la troisième

La sortie de la Jordan Tatum 3 a été l’un des événements de cette rentrée et Jayson Tatum répond présente avec déjà près de 30 points, plus de 7 rebonds et 5 passes décisives en moyenne sur les 12 premiers matchs de saison régulière, avec déjà trois prestations à 37 points face aux Knicks, aux Pistons et aux Pacers.

JT enchaîne donc les grosses performances avec sa nouvelle chaussure signature aux pieds, la Jordan Tatum 3, qui vient d’être déclinée sous un nouveau coloris en France, après les versions « Zero Days Off » et « Welcome To The Garden ». Baptisé « Zen », celle-ci se présente avec une tige entre gris et blanc assortie de contours en noir. La languette, où ressort le logo JT en vert fluo, et le col apparaissent également en noir.

La Jordan Tatum 3 « Zen » est disponible depuis minuit sur le site de Basket4Ballers, au prix de 130 euros.