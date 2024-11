Nikola Jovic n’a pas débuté le match… mais il l’a parfaitement fini

Après avoir dû utiliser… 35 cinq différents l’an dernier, Erik Spoelstra faisait dans la stabilité cette saison. Jusqu’à ce déplacement dans le Minnesota où deux nouveaux ont fait leur apparition : Haywood Highsmith pour pallier l’absence de Jimmy Butler, et surtout Kevin Love relancé à la place de Nikola Jovic.

Ce dernier sortait du banc du Heat pour la première fois de la saison. Son coach avait pointé du doigt le niveau d’énergie et d’effort pour justifier ce choix. Après plusieurs sorties à 10 points ou plus pour démarrer, il venait de signer des performances plus anecdotiques.

Accepter de sortir du banc ? « C’était difficile. Spo voulait changer le cinq. Il m’a dit de rester prêt et je suis resté prêt. Ils m’ont dit d’être moi-même et c’est ce que j’ai fait. Je suis entré dans le match, j’ai fait ce que je fais en transition, j’ai aidé en défense, j’ai pris des rebonds et voilà. Ça a marché sur ce match », résume-t-il.

Celui-ci, mobilisé sur l’ensemble du quatrième quart-temps, a non seulement égalé sa meilleure performance de la saison (15 points à 6/11 aux tirs et 7 rebonds en 23 minutes), il a inscrit le tir de la gagne sur cette séquence qui a piégé les Wolves.

Déjà de retour dans le cinq ?

« C’est la norme maintenant. Je ne veux pas revenir en arrière, avoir à faire des choses pour obtenir quelque chose des joueurs. Il a été très bon ce soir du point de vue des détails, de l’effort, des rebonds », énumère son coach qui a donc fait confiance à son intérieur sur cette dernière action où il a profité d’un écran de Terry Rozier.

« Il n’y a pas que cette action à la fin du match. Ils ont fait un tel boulot pour repousser Terry (Rozier) et Tyler (Herro) qu’on n’avait pas d’autres éléments pour déclencher. On a pris un rebond et Niko a remonté le terrain, envoyé un lob vers Bam (Adebayo), puis il a terminé par un layup difficile devant (Rudy) Gobert », décrit encore le coach en parlant de « karma du jeu ».

Le joueur de 21 ans se fait à l’idée que son coach soit peut-être plus exigeant avec lui qu’avec d’autres. « Étant le plus jeune, je dois être celui qui met de l’intensité. Je devais juste leur montrer que je pouvais le faire et aider cette équipe à gagner. Il faut rester concentré sur toute la saison. »

Tout l’enjeu étant de savoir si Nikola Jovic va retrouver sa place dans le cinq majeur dès cette nuit à Detroit. « On avance au jour le jour, c’est ce qu’il y a de mieux aujourd’hui. J’aime voir des joueurs développer du caractère au cours d’une saison NBA. Maintenant, il y a autre chose pour lui : est-ce qu’il peut gérer avec un certain succès ? Ce n’est qu’un match, c’est donc son prochain défi », rétorque son coach.

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 9 20 45.3 34.4 75.0 0.8 3.4 4.2 1.4 1.7 1.1 0.8 0.1 8.7 Total 70 18 44.4 36.5 76.9 0.6 3.1 3.7 1.6 1.7 0.6 0.8 0.2 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.