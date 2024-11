Joueurs de la semaine | Darius Garland accompagne Nikola Jokic

Aucun suspense à l’Ouest pour les traditionnels « Joueurs de la semaine » en NBA, puisque c’est Nikola Jokic qui décroche le trophée, pour la première fois de la saison mais pour la 15e fois de sa carrière !

Il faut dire que le triple MVP a compilé 29.5 points, 15.8 rebonds et 14.5 passes décisives de moyenne pour les Nuggets, à 57% de réussite au tir dont 50% à 3-points…

Cinquième meilleur marqueur, meilleur rebondeur et meilleur passeur sur la période, le pivot serbe a surtout permis à son équipe de remporter quatre matchs sur quatre, afin de se replacer (7 victoires – 3 défaites) à l’Ouest.

À l’Est, c’est Darius Garland qui a été choisi et ce n’est pas non plus une surprise. Avec ses 25.0 points et 7.3 passes de moyenne sur la semaine, pour quatre victoires en autant de matchs, le meneur évolue à son tout meilleur niveau, et il est essentiel dans le début de saison parfait des Cavs, avec 11 victoires en 11 matchs.

De son côté, ce n’est par contre que la deuxième fois qu’il reçoit ce trophée de « Joueur de la semaine ».