Nikola Jokic, la force de l’évidence

Les matches passent et Nikola Jokic continue d’enfiler les performances de très, très haut niveau avec facilité et régularité. Face aux Mavericks, le pivot des Nuggets a en effet compilé 37 points, 18 rebonds, 15 passes et 3 interceptions ! Avec en plus de bons pourcentages : 13/21 au shoot, 3/3 à 3-pts et 8/8 aux lancers-francs.

Même si c’est Michael Porter Jr. qui a inscrit le panier de la gagne, le Serbe avait toujours les réponses face à la défense texane. « Il est tellement intelligent », admire Kyrie Irving. « C’est clairement difficile face à lui. On essaie de venir le chercher en défense, mais il est en grande forme. »

Les chiffres le montrent très bien : c’est son quatrième triple-double de suite et déjà son sixième de la saison. Et après dix matches, Nikola Jokic tourne à 29.7 points (56% de réussite au shoot et à 3-pts), 13.7 rebonds et 11.7 passes de moyenne. Il est le meilleur passeur et rebondeur de la NBA, et dans le Top 5 des meilleurs marqueurs.

« Il est tellement bon pour trouver les joueurs qui coupent. C’est une de ses forces », indique Jason Kidd. « On essaie plusieurs défenses, plusieurs choses, on tente de lui rendre la vie difficile, mais il voit tout. Ses statistiques sont celles d’un MVP. On peut le considérer comme le meilleur joueur du monde. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 9 38 55.6 52.8 82.3 4.1 9.1 13.2 11.3 2.0 1.6 4.1 1.1 28.9 Total 684 31 55.7 35.3 82.7 2.7 8.1 10.8 7.0 2.7 1.2 2.9 0.7 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.