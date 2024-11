La Luka 3 Safari 2.0 repart en chasse

Et de huit ! La Jordan Luka 3 attaque la semaine par un huitième coloris désormais disponible sur le sol français. Il s’agit d’un classique puisque pour la troisième année, la chaussure signature du meneur des Mavs va hériter d’un coloris « Safari ».

On retrouve le motif autour du dispositif « Isoplate » accompagnant la semelle intermédiaire, également habillé de sa touche d’orange caractéristique. La tige blanche est accompagnée de finitions en noir. On retrouve aussi du bleu clair sur la languette, et sur les logo du joueur et le « Jumpman » présents sur le talon.

Pour rappel, cette nouvelle chaussure signature a a également été conçue pour mettre en valeur l’accélération et la maîtrise à pleine vitesse, avec de fines plaques en TPU pour garantir le maintien du pied et la légèreté de la paire, ainsi qu’une mousse intermédiaire en Cushlon 3.0 (qui remplace la « Formula 23 » de la Jordan Luka 2, mais dont l’effet sera probablement similaire). La semelle extérieure en caoutchouc est quant à elle composée de chevrons similaires à ceux des pneus d’une voiture.

La Jordan Luka 3 Safari 2.0 est donc disponible en toutes tailles sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.